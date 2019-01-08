Art Maker Lab Öğrenme Merkezi'nin Lansmanı Yapıldı

İstanbul Modern'de çocukları sanat ve teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen "Art Maker Lab Öğrenme Merkezi"nin lansmanı gerçekleşti.

İstanbul Modern'de çocukları sanat ve teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen "Art Maker Lab Öğrenme Merkezi"nin lansmanı gerçekleşti.



İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansınca (İSTKA) desteklenen ve müzenin Beyoğlu'ndaki geçici mekanında oluşturulan Art Maker Lab Öğrenme Merkezi, çocuk ve gençlere yeni teknolojilerle sanat üretme fırsatı sunacak.



Çocukları, sanatçılar, yazılımcılar, tasarımcılar ve mühendisler gibi çeşitli meslek gruplarından alanında uzmanlarla da buluşturacak program, teknoloji kullanım alışkanlığının yaratıcı sanatsal deneyimlere yönlendirilmesini ve üretkenliğin geliştirilmesini hedefliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu, projenin çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik alanlarındaki kabiliyetlerinin arttırılması konusunda, özgün ve öncü, disiplinlerarası bir sanat eğitimi modeli sunduğunu vurgulayarak, "Müzelerde teknoloji temelli sanat eğitimi uygulamalarına farklı bir boyut kazandırıp bu alanda üretilebilecek projelere ilham vereceğine inandığımız bu projeyi, 23 bini aşkın çocuk ve gence ücretsiz olarak ulaştıracağız." dedi.



Lansmana, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Fecir Alptekin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran başta olmak üzere İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi, Şişli Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, İKSV AÇEV, Eğitim Reformu Girişimi gibi çeşitli kamu, yerel ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve sanatçılar katıldı.

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