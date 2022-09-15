Art On Galerinin yeni oluşumu Perasma CI'da duyurulacak - Son Dakika
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Art On Galerinin yeni oluşumu Perasma CI'da duyurulacak

15.09.2022 17:25
Art On Galerinin yeni oluşumu Perasma CI'da duyurulacak

Art On Galerinin yeni oluşumu Perasma, ilk kez Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu'nda duyurulacak.

Art On Galerinin yeni oluşumu Perasma, ilk kez Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu'nda duyurulacak.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, Perasma programı çerçevesinde yerel sanat ortamında kurduğu köprüleri sağlamlaştırmak hedeflerken uluslararası alanda yeni adımlar atacak ve yeni köprüler oluşturulacak.

Kapsamlı yerel ve uluslararası programıyla oluşturacağı yeni diyaloglarla, içinde bulunduğu kültür sanat ortamının önemli bir aktörü olmayı hedefleyen Perasma, Art On Galeri tarafından temsil edilen sanatçıların kariyerleri adına bu hedef doğrultusunda çalışacak.

Perasma İstanbul by Art On'un duyurusu ilk kez Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu sırasında 2001 yılında Turner Ödülü almaya hak kazanan sanatçı Martin Creed'le gerçekleşecek.

Perasma, fuar sırasında ayrıca Art On standı içerisinde Alice Guittard, Malvina Panagiotidi, Evgenia Vereli, Desire Moheb-Zandi'nin eserlerini de sergileyecek.

Bu sanatçıların eserleri farklı parçaları bir araya getiren kompozisyonlardan oluşuyor, bölünme ve birliktelik temalarına odaklanıyor.

Art On'un temsil ettiği ve farklı disiplinlerde eser üretimi yapan sanatçıların son dönemdeki eserlerinden oluşan bir seçki de fuar kapsamında sanat izleyicileri ile buluşacak.

Fuarda ayrıca Damla Sari, Enis Malik Duran, Gürsel Soyel, Hüseyin Aksoylu, Koray Tokdemir, Mert Diner, Oddviz, Olcay Kuş, Onur Mansız, Ufuk Yılmaz eserleriyle Art On standında yer alacak.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Art On Galerinin yeni oluşumu Perasma CI'da duyurulacak - Son Dakika

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