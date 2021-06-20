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Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor - Son Dakika

Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor

20.06.2021 09:32

Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor Gürül gürül çağlayan dereleri, şelaleleri ve 20'den fazla buzul gölüyle ışıkla suyun buluştuğu zirve olarak nitelendirilen Artabel Gölleri Tabiat Parkı yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor

GÜMÜŞHANE - Gürül gürül çağlayan dereleri, şelaleleri ve 20'den fazla buzul gölüyle ışıkla suyun buluştuğu zirve olarak nitelendirilen Artabel Gölleri Tabiat Parkı yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Gümüşhane'nin çatısı olarak nitelendirilen 58 bin 590 dekarlık alan sahip Artabel Gölleri Tabiat Parkı, bünyesinde barındırdığı 20'nin üzerindeki buzul gölü, endemik bitki ve canlıları, yabani hayvan çeşitliliği, zengin flora ve faunası ve eşsiz manzarası ile Türkiye'nin dört bir tarafından insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ziyaret edenlerin ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi olarak tanımladığı Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Haziran ayının son günlerine gelinmesine rağmen kar kütleleri arasında çağlayan suları ve bin bir renkli çiçekleriyle adeta cennet bahçesini andırıyor.

Gümüşhane'nin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa zirvesi ve çok sayıda zirveyi bünyesinde barındıran Artabel Gölleri Tabiat Parkı alçak kesimlerden yüksek kesimlere doğru açan birçok çiçeğin hem görüntüsü hem de kokusuyla bölgeye gidenlere huzur veriyor.

Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve 1998 yılında tabiat parkı ilan edilen Artabel Gölleri Tabiat Parkının görüntülerini sosyal medyada gördükten sonra Eskişehir, Erzurum ve Trabzon'dan gelerek bu eşsiz güzellikleri doya doya yaşayan aileler yorgun ama huzurlu bir şekilde evlerine geri döndü.

Eskişehir'den gelen Nebioğlu ailesi, Erzurum'dan gelen Baş ailesi ve Trabzon'dan gelen Çakıroğlu ailesi bireylerinden oluşan 12 kişilik grup bölgeye doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl Torul Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yeniden düzenlenen yoldan rahat bir şekilde bölgeye ulaşan sporcular gün boyunca yaklaşık 8 kilometrelik parkuru kat ederek 10'dan fazla göl görme fırsatı buldu.

Bölgede halen etkisini gösteren kar kütlelerinde etkinliğe katılan çocuklar kartopu oynarken yetişkinler ise kar üzerinde kaymayı denedi.

Zaman zaman zorlu patikaları aşan ziyaretçiler 2 bin 720 metre rakımdaki Büyük göl, 2 bin 980 metre rakımdaki Ahtabur gölü ve 2 bin 890 metre rakımdaki Adalı gölde uzun süreli molalar verdi.

Araçlarından iner inmez çeşit çeşit çiçeklerin kokusunu derin derin ciğerlerine dolduran ziyaretçiler yürüyüş boyunca onlarca şelale, üç büyük buzul gölünün yanı sıra irili ufaklı çok sayıda göl görüp eşsiz manzarada bol bol fotoğraf çekti.

Parkur boyunca Osmanlı-Rus harbinden kalma çok sayıda siperi görme fırsatı bulan misafirler bir tabur askerin şehit olduğu ve adını da buradan alan "Ah Tabur" gölünde bu vatan için gözlerini kırpmadan ölüme koşan şehitlere dua ederek duygusal anlar yaşadı.

"Gümüşhane'nin gezilecek, görülecek çok güzel yerleri var"

Etkinliğe yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Eskişehir'den memleketi Gümüşhane'ye izne gelerek katılan Osman Nebioğlu, Gümüşhane'nin gezilecek, görülecek çok güzel yerleri olduğunu belirterek, "Artabel, Karaca Mağarası, Örümcek Ormanları, Taşköprü yaylası, Çakırgöl, Tomara Şelalesi, Limni Gölleri gibi. Türkiye'nin her tarafı güzel ama Gümüşhane başka güzel. Özellikle Gümüşhane'ye gelen herkesin bu güzel yerleri görmelerini tavsiye ediyorum. Artabel Göllerine ben daha önce 2 kez gelmiştim. Bu kez eşim ve çocuğumla geldim. Kadınların da gelip görebileceği, bu güzelliklerden mahrum edilmeyecekleri yerler buralar. Etkinliğimiz boyunca kar topu oynadık, karda kaydık, daha sonra güzel manzaralar seyrettik" dedi.

"Hep duyuyordum ama böyle bir tabiat güzelliğini tahmin edemiyordum"

Eşi Nuray Nebioğlu ise Gümüşhaneli olmasına rağmen buraları hiç görmediğini, bu yıl gelip görünce çok mutlu olduğunu belirterek, "Hep duyuyordum ama böyle bir tabiat güzelliğini tahmin edemiyordum. Arabadan indikten sonra ilk başta yürüyemeyeceğimi düşündüm fakat daha sonra manzaranın güzelliğiyle birlikte en yüksekteki göle kadar çıkabildim" diye konuştu.

Oğlu Oğuzhan Nebioğlu da 26 yıldır gidip geldiği memleketi Gümüşhane'de ilk kez Artabel Gölleri Tabiat Parkına geldiğini belirterek, "Yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar çıktık. Burası havasıyla suyuyla muhteşem bir yer" şeklinde konuştu.

"Gelenlerin pişman olmayacağı bir mekan burası, dağlar ve göller insana mutluluk veriyor"

Erzurum'da yaşadıklarını ve sosyal medyada gördükleri Artabel fotoğraflarının ardından bir yıldır bu anın hayalini kurduklarını ifade eden Cengiz Baş ise "Geçen yıl bu zamanlar burayı internetten görmüştük ve bugün gelmek nasip oldu. Bu doğa harikası yere sabah 8'den beri yürüyerek ulaştık. Geldiğimize kesinlikle değdi. Göllerin doğallığı ve hiçbir yapaylığın olmaması beni çok etkiledi. Burada 1-2 göl değil çok sayıda göl var. Herkesi Gümüşhane Artabel Gölleri Tabiat Parkına bekliyoruz. Çıkarken alışkın olmadığımız bir rakımda olduğumuz için biraz zorlanma oluyor ama ortamdaki doğal güzelliği ve gölleri gördükten sonra insan kendisini rahat hissediyor. Gelenlerin pişman olmayacağı bir mekan burası. İnsanın ufku açılıyor burada. Dağlar ve göller insana mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

"Biz bu anı bir yıldan beri bekliyorduk"

Aslen Kahramanmaraşlı olan ve 15 yıldır Erzurum'da yaşayan eşi Gizem Baş ta "Daha önce böyle harika bir yere gitmemiştim. Hayatımda hiç doğa yürüyüşü de yapmadım. Hiçbir zaman cesaret edemiyordum böyle birşeye. Biz bu anı bir yıldan beri bekliyorduk. Sosyal medyadan gördük buraları. Bugün güzel manzaralar eşliğinde harika patikaları aşarak bu mutluluğa eriştik. Bu kadar emek bu manzaraya değdi. Burada hiç görmediğim çiçekleri gördüm. Özellikle ters lale benim çok dikkatimi çekti. Herkesi buraya, bu muhteşem manzaraya davet ediyorum" dedi.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor
Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor
Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor
Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor

Gümüşhane, Eskişehir, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor - Son Dakika


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