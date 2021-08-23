Üye Girişi
Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü - Son Dakika

Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü

23.08.2021 11:12

Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor.

Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü

Aralarında çocukların da olduğu 63 sporcu yüksek zirvelerin cenneti olan Artabel Gölleri Tabiat Parkına doğa yürüyüşü düzenledi

9 kilometrelik parkurda sporcular gürül gürül çağlayan dereler, şelaleler ve irili ufaklı 10'dan fazla buzul gölü görme fırsatı yakaladı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin yüksek zirvelerinin cenneti ve ışıkla suyun buluştuğu zirveleri olarak nitelendirilen Artabel Gölleri Tabiat Parkı yılın en kalabalık doğa yürüyüşüne ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte aralarında çocukların da olduğu 63 sporcu 9 kilometrelik parkurda gürül gürül çağlayan dereler, şelaleler ve irili ufaklı 10'dan fazla buzul gölü görme fırsatı yakaladı.

Kentin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa zirvesini de bünyesinde bulunduran Artabel Gölleri Tabiat Parkı sonbahar mevsimine yaklaşılmasına rağmen zengin flora, faunası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüledi.

Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyü Esentepe mahallesi yaylasından yürüyüşe başlayan sporcular ilk olarak içerisinde ada olması nedeniyle Adalı göl olarak adlandırılan 2 bin 890 metre rakımdaki buzul gölüne ulaştı. Burada bir süre dinlenen sporcular daha sonra 2'ye ayrılarak bir kısmı Osmanlı-Rus harbi sırasında askerlerin boğulması nedeniyle hüzünlü bir hikayesi olan 2 bin 980 metre rakımdaki Ahtabur Gölüne bir kısmı da 2 bin 720 metre rakımdaki Büyük Göle ulaştı.

Etkinlik boyunca 3 büyük gölde uzun molalar vererek bol bol fotoğraf çeken, serinlemek ve dinlenmek için ayaklarını buz gibi suya sokan sporcular irili ufaklı 10'dan fazla göl görme fırsatı yakalarken 5 ve 9 yaşındaki çocuk sporcuların da eşlik ettiği zorlu parkur 6 saatte tamamladı.

Etkinliğe 5 yaşındaki çocuğu ve eşiyle katılan Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Esra Karapınar Koca, Artabel'e ilk kez geldiğini belirterek "Ben Ankaralıyım ama Gümüşhane'de çalışıyorum. 2 yıldır buradayız ama Artabel'e ilk defa geldik. Parkur çok zor değildi. Yağmur olmadığı sürece bence rahatlıkla yapılabilir. 5,5 yaşındaki çocuk yaptıysa bence herkes yapabilir. Çok güzel ama sanırım göllerdeki su seviyesi birazcık azdı. Normalde benim gördüğüm fotoğraflarda birazcık daha seviye yüksekti. Çok güzel bence görülmesi gerekiyor" dedi.

Eşi Alperen Koca ise doğa harikası bir coğrafyayı keşfetme imkanı bulduklarını belirterek, herkesin gelmesini tavsiye etti.

Ankara'da öğrenci olan Göksu Altıparmak ise "Buraya göre arkadaşlarımla birlikte geldik. Kesinlikle görülmeye değer bir coğrafya. Benim için zorlu bir parkur oldu ama gelmek isteyenlere şiddetle öneriyorum gelip görülmesini. Beni en çok coğrafyanın ve göllerin temizliği etkiledi. İnsanların gelip de burayı kirletmemesi çok hoştu. Umarım hep böyle kalır" diye konuştu.

Diyarbakırlı Aycan Koyuncu da son 4 yıldır Gümüşhane'de yaşadığını ve Artabel'e ilk kez geldiğini ve çok sevdiğini dile getirdi.

Etkinliğin paydaşlarından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlisi spor uzmanı Osman Yılmazer ise geçen yılda GÜDAK'la birlikte yine etkinliğe katıldığını hatırlatarak, "Burası her ay farklı güzellikte. Ağustos ayının son günlerinde tertemiz göllerini gördük. Harika bir yürüyüş oldu. Zorlanan arkadaşlarımız da bu güzelliklere değerdi bu yürüyüş dediler. Yürüyüşe başladığımız zaman bazı arkadaşlarımızın korkuları vardı, yapabilir miyim diye ama yürüyüşe devam ettikçe o güzellikleri gördükçe hepsi o yorgunluklarını o korkularını yendi. Yarın olsa yarın yine gelirim ve arkadaşlarına da çok tavsiye edecek olanlar var" şeklinde konuştu.

Bölgenin en güzide coğrafyalarından Artabel Gölleri Tabiat Parkına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa program düzenlediklerini ifade eden Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Akbulut "Bugünkü yürüyüşümüzde irili ufaklı yaklaşık 10 göl ziyaret ettik. Güzel bir katılım vardı. Çok güzel bir havada gezdik. Yaklaşık 63 kişilik bir katılımla 9 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladık. Bütün göllerde hemen hemen yarım saat dinlenip bol bol fotoğraf çektik. Doğanın harika havasını içimize çektik. Hem gezdik hem eğlendik. Barajlara baktığınız zaman göllerimiz doluluk oranı çok güzeldi. Yani Su gayet güzel akıyor, hiçbir sıkıntı yok. Eylül'de tek eksiği çiçeklerimiz yok bu doğada. Haziran ve Temmuz aylarında gelecek ziyaretçiler daha güzel çiçek ve doğayı görebilirler.

Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü
Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü
Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü
Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü
Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü
Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü
Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü
Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü
Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü

Dağcılık ve Doğa Sporları, Gümüşhane, Sonbahar, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor 12:32 Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu 12:28 Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor 12:09 Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti 11:56 Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi 11:25 Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi 11:10 Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi
Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu 10:47 Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi 10:19 İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi

Son Dakika Haberleri
12:33 11 yaşındaki kahraman Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altında sıkışan yavru köpekleri kurtardı
12:31 Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor
12:29 Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak
12:27 Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu
12:23 Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış
12:09 Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
11:56 Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti
11:50 Meteoroloji'den 11 ilimize sağanak yağış uyarısı: Vatandaşlarımız dikkatli olsun
11:39 Rizespor, Oğulcan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
11:23 Falcao'nun eşinin yaptığı "Gidiyoruz" paylaşımından sonra ayrılık iddiası anında yalanladı
11 yaşındaki kahraman Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altında sıkışan yavru köpekleri kurtardı 11 yaşındaki kahraman Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altında sıkışan yavru köpekleri kurtardı         
12:33
Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak         
12:30
Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış         
12:24
Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor         
12:08
Meteoroloji'den 11 ilimize sağanak yağış uyarısı: Vatandaşlarımız dikkatli olsun Meteoroloji'den 11 ilimize sağanak yağış uyarısı: Vatandaşlarımız dikkatli olsun         
11:50
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36 Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36         
10:51
Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü         
10:45
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı         
09:52
Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı         
09:40
Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler         
08:19
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi         
22:42
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş         
18:35
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 12:44:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement