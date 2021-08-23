Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü - Son Dakika

Eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor... Artabel Göllerinde yılın en kalabalık yürüyüşü

Aralarında çocukların da olduğu 63 sporcu yüksek zirvelerin cenneti olan Artabel Gölleri Tabiat Parkına doğa yürüyüşü düzenledi

9 kilometrelik parkurda sporcular gürül gürül çağlayan dereler, şelaleler ve irili ufaklı 10'dan fazla buzul gölü görme fırsatı yakaladı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin yüksek zirvelerinin cenneti ve ışıkla suyun buluştuğu zirveleri olarak nitelendirilen Artabel Gölleri Tabiat Parkı yılın en kalabalık doğa yürüyüşüne ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte aralarında çocukların da olduğu 63 sporcu 9 kilometrelik parkurda gürül gürül çağlayan dereler, şelaleler ve irili ufaklı 10'dan fazla buzul gölü görme fırsatı yakaladı.

Kentin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa zirvesini de bünyesinde bulunduran Artabel Gölleri Tabiat Parkı sonbahar mevsimine yaklaşılmasına rağmen zengin flora, faunası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüledi.

Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyü Esentepe mahallesi yaylasından yürüyüşe başlayan sporcular ilk olarak içerisinde ada olması nedeniyle Adalı göl olarak adlandırılan 2 bin 890 metre rakımdaki buzul gölüne ulaştı. Burada bir süre dinlenen sporcular daha sonra 2'ye ayrılarak bir kısmı Osmanlı-Rus harbi sırasında askerlerin boğulması nedeniyle hüzünlü bir hikayesi olan 2 bin 980 metre rakımdaki Ahtabur Gölüne bir kısmı da 2 bin 720 metre rakımdaki Büyük Göle ulaştı.

Etkinlik boyunca 3 büyük gölde uzun molalar vererek bol bol fotoğraf çeken, serinlemek ve dinlenmek için ayaklarını buz gibi suya sokan sporcular irili ufaklı 10'dan fazla göl görme fırsatı yakalarken 5 ve 9 yaşındaki çocuk sporcuların da eşlik ettiği zorlu parkur 6 saatte tamamladı.

Etkinliğe 5 yaşındaki çocuğu ve eşiyle katılan Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Esra Karapınar Koca, Artabel'e ilk kez geldiğini belirterek "Ben Ankaralıyım ama Gümüşhane'de çalışıyorum. 2 yıldır buradayız ama Artabel'e ilk defa geldik. Parkur çok zor değildi. Yağmur olmadığı sürece bence rahatlıkla yapılabilir. 5,5 yaşındaki çocuk yaptıysa bence herkes yapabilir. Çok güzel ama sanırım göllerdeki su seviyesi birazcık azdı. Normalde benim gördüğüm fotoğraflarda birazcık daha seviye yüksekti. Çok güzel bence görülmesi gerekiyor" dedi.

Eşi Alperen Koca ise doğa harikası bir coğrafyayı keşfetme imkanı bulduklarını belirterek, herkesin gelmesini tavsiye etti.

Ankara'da öğrenci olan Göksu Altıparmak ise "Buraya göre arkadaşlarımla birlikte geldik. Kesinlikle görülmeye değer bir coğrafya. Benim için zorlu bir parkur oldu ama gelmek isteyenlere şiddetle öneriyorum gelip görülmesini. Beni en çok coğrafyanın ve göllerin temizliği etkiledi. İnsanların gelip de burayı kirletmemesi çok hoştu. Umarım hep böyle kalır" diye konuştu.

Diyarbakırlı Aycan Koyuncu da son 4 yıldır Gümüşhane'de yaşadığını ve Artabel'e ilk kez geldiğini ve çok sevdiğini dile getirdi.

Etkinliğin paydaşlarından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlisi spor uzmanı Osman Yılmazer ise geçen yılda GÜDAK'la birlikte yine etkinliğe katıldığını hatırlatarak, "Burası her ay farklı güzellikte. Ağustos ayının son günlerinde tertemiz göllerini gördük. Harika bir yürüyüş oldu. Zorlanan arkadaşlarımız da bu güzelliklere değerdi bu yürüyüş dediler. Yürüyüşe başladığımız zaman bazı arkadaşlarımızın korkuları vardı, yapabilir miyim diye ama yürüyüşe devam ettikçe o güzellikleri gördükçe hepsi o yorgunluklarını o korkularını yendi. Yarın olsa yarın yine gelirim ve arkadaşlarına da çok tavsiye edecek olanlar var" şeklinde konuştu.

Bölgenin en güzide coğrafyalarından Artabel Gölleri Tabiat Parkına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa program düzenlediklerini ifade eden Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Akbulut "Bugünkü yürüyüşümüzde irili ufaklı yaklaşık 10 göl ziyaret ettik. Güzel bir katılım vardı. Çok güzel bir havada gezdik. Yaklaşık 63 kişilik bir katılımla 9 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladık. Bütün göllerde hemen hemen yarım saat dinlenip bol bol fotoğraf çektik. Doğanın harika havasını içimize çektik. Hem gezdik hem eğlendik. Barajlara baktığınız zaman göllerimiz doluluk oranı çok güzeldi. Yani Su gayet güzel akıyor, hiçbir sıkıntı yok. Eylül'de tek eksiği çiçeklerimiz yok bu doğada. Haziran ve Temmuz aylarında gelecek ziyaretçiler daha güzel çiçek ve doğayı görebilirler.