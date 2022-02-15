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Artan aşılama oranları maskeleri çıkarttırıyor - Son Dakika

Artan aşılama oranları maskeleri çıkarttırıyor

15.02.2022 14:37
Artan aşılama oranları maskeleri çıkarttırıyor

Korona virüs salgınında hafif semptomlara sahip Omicron mutasyonunun baskın hale gelmesi ve aşılama oranlarının artmasıyla birçok ülkede maske takma zorunluluğu son buluyor.

Korona virüs salgınında hafif semptomlara sahip Omicron mutasyonunun baskın hale gelmesi ve aşılama oranlarının artmasıyla birçok ülkede maske takma zorunluluğu son buluyor.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke, günlük korona virüs vaka sayılarının artmasına paralel olarak aşılama oranlarının yüksek olması ve hafif seyreden Omicron mutasyonunun baskın hale gelmesi nedeniyle tedbirleri hafifletiyor. İsveç'te Halk Sağlığı Ajansı, 9 Şubat'ta sosyal mesafe, aşı pasaportlarının kullanımı, belirli mekanlarla toplanan kişi sayısına yönelik kısıtlama, maske kullanımı ve ücretsiz Covid-19 testi uygulaması gibi tüm salgın önlemlerini sonlandırdı. Son durumun "salgın kontrol önlemlerini aşamalı olarak kaldırmaya başlamak için yeterince istikrarlı" olduğunu belirten İsveç hükümeti, 1 Nisan'dan itibaren Covid-19'u "toplum için tehlike veya halk sağlığı için tehdit olmayan bir hastalık" olarak sınıflandırmayı hedeflerken, aşının Covid-19 ile mücadelede en önemli silah olduğunu vurguladı. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 72.9'u (7.55 milyon kişi) korona virüse karşı iki doz aşı yaptırdı.

DANİMARKA

Avrupa'nın kuzeyindeki İskandinav ülkesi Danimarka'da da hükümet artan vakalara rağmen Covid-19un "artık sosyal açıdan kritik bir hastalık olarak sınıflandırılmaması" gerektiğine karar vererek 1 Şubat'ta maske kullanımı dahil tüm korona virüs kısıtlamalarını kaldırdı. Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 81.3'ü (4.74 milyon kişi) Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.

NORVEÇ

Avrupa'nın kuzeyinde, İskandinav Yarımadası'nın batısında yer alan Norveç'te ise 1 Şubat'ta birçok Covid-19 önlemini kaldırılırken, maske kuralı da dahil olmak üzere geri kalan diğer kısıtlamaların 17 Şubat'tan itibaren sonlandırılmasına karar verildi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını artık çoğumuz için büyük bir sağlık tehdidi değil. Omicron mutasyonu çok daha az ciddi hastalığa neden oluyor. Birçok insan Covid-19 ile enfekte olsa da az sayıda insan hastaneye kaldırılıyor. Aşılar iyi koruma sağlıyor. Bu, enfeksiyon oranı hızla artmasına rağmen artık çok sayıda önlemi kaldırabileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuşmuştu.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 74.6'sı (4.1 milyon kişi) korona virüse karşı iki doz aşı yaptırdı.

FİNLANDİYA

Diğer bir İskandinav ülkesi Finlandiya'da da dün itibariyle bazı korona virüs kısıtlamaları gevşetilirken, 1 Mart itibarıyla tamamen kaldırılmasına karar verildi. Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 76.1'i Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.

İTALYA

Avrupa ülkesi İtalya'da ise ülke genelinde 11 Şubat'tan itibaren açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske takma zorunluluğu son buldu. Ülke genelinde uygulanan diğer kısıtlamalar olağanüstü halin (OHAL) sona ereceği 31 Mart'a kadar yürürlükte kalacak. İtalyan medyasına göre kapalı alanlarda maske zorunluluğunun 1 Nisan'dan itibaren kaldırılması bekleniyor.

Yaklaşık 60 milyon nüfuslu İtalya'da halkın yüzde 78.9'u (47 milyon kişi) korona virüse karşı iki doz aşı yaptırdı.

İSPANYA

Avrupa ülkelerinden İspanya'da hükümet, 10 Şubat'tan itibaren mesafe kuralına uyulması şartıyla açık havada maske takma zorunluluğunu kaldırdı. 47 milyonu aşkın nüfusu bulunan ülkede halkın yüzde 81.1'i (38.4 milyon kişi) Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.

ÇEKYA

Orta Avrupa'da yer alan Çekya'da ise Sağlık Bakanlığı Başdanışmanı Rastislava Maara'nın yaptığı açıklamaya göre ülkede Mart ayı ortasından itibaren maske takma zorunluluğunun kademeli olarak kaldırılması bekleniyor. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 63.8'i (6.82 milyon kişi) korona virüse karşı 2 doz aşı yaptırdı.

AVUSTURYA

Diğer bir Orta Avrupa ülkesi Avusturya'da ilkokullarda 14 Şubat'ta maske kullanımı son bulurken, 21 Şubat'tan itibaren eğitimin tüm kademelerinde maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 73.2'si (6.53 milyon kişi) korona virüse karşı tamamen aşılandı.

ABD

ABD'de ise California Eyalet Valisi Gavin Newsom kapalı alanda maske takma zorunluluğundan bugünden itibaren aşılı kişilerin muaf tutulmasına karar verdi. Newsom, "California'nın vaka oranı, Omicron'un zirve yapmasından bu yana yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatış sayılarımız eyalet çapında sabit durumda" ifadelerini kullandı. Delaware'de de kapalı alanlardaki maske zorunluluğu 11 Şubat'ta son buldu. Diğer eyaletlerde de önümüzdeki aydan itibaren maske zorunlulukların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.

(İHA)

Artan aşılama oranları maskeleri çıkarttırıyor
Artan aşılama oranları maskeleri çıkarttırıyor

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Omicron, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artan aşılama oranları maskeleri çıkarttırıyor - Son Dakika


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