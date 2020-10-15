Artan avokado hırsızlığı üreticileri isyan ettirdi - Son Dakika

Artan avokado hırsızlığı üreticileri isyan ettirdi

15.10.2020 15:58
Artan avokado hırsızlığı üreticileri isyan ettirdi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde son zamanlarda artan avokado hırsızlığı olayları nedeniyle üreticiler isyan etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde son zamanlarda artan avokado hırsızlığı olayları nedeniyle üreticiler isyan etti. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, avokadoda en büyük sıkıntının hırsızlık olayı olduğunu belirterek, "Hırsızlık olayı yüzünden üretici erken hasat yapmak zorunda kalıyor. Tüketici olgunlaşmamış avokado yiyor" dedi.

Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı ve 45 bin hektar alandaki avokado bahçesinde 70 milyon adet üretim hedeflenen Alanya'da üreticilerin başı hırsızlarla dertte. Fiyatın yüksek olması ve alıcısının kolay bulunması nedeniyle bahçelerde art arda yaşanan hırsızlıklar üzerine üreticiler, isyan etti. Son günlerde artan avokado hırsızlığı olaylarına karşı güvenlik güçleri de alarma geçti.

"Avokadodaki en büyük sıkıntımız zaten hırsızlık olayı"

Duruma tepki gösteren Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, her şeyin önüne geçtiklerini, hırsızlığa engel olamadıklarını aktardı. Sevilgen, "Avokadodaki en büyük sıkıntımız zaten hırsızlık olayı. Her şeyin önüne geçiyoruz, hırsızlığın önüne geçemedik. Biz artık bıktık usandık. Üreticilerden bir tanesi geçen bahçeyi kesiyordu, fotoğrafını çekip bana attılar. Yani üretici yeter artık diyor. Çünkü bahçede hırsız yakalandıktan sonra ne olacak inanın ben kestiremiyorum. Hırsızı yakalayıp 'Tarlaya gömeceğim' diyenler var, 'Kolunu kanadını kıracağım' diyenler var. Olayın bu noktaya kadar gelmesinin sorumluları kim ben bilmiyorum. Burada üretici gerçekten iyi bir niyetle sadece üretimini yapıyor. Evini geçindirmeye çalışıyor. Buna engel olunuyor. Sanki 'Sen bahçede üretim yapma. Aileni geçindirmeye çalışma. Bu işleri bırak, hırsızlık yap, soytarılık yap' havasında gerçekleşiyor. Bizim üreticimizin aklında sadece evini geçindirmek var. Ama buna engel olunuyor. Bir de çiftçilerin çok yüksek gelirleri yok. Avokado biraz para yapıyor biz memnunuz ama inanın bunu bize yedirmiyorlar. Hırsızlar sayesinde bahçenin 3'te biri hırsıza gidiyor, 3'te 1'i masrafa gidiyor 3'te 1'i ancak kendilerine kalıyor" dedi.

"Hırsızlık olayından dolayı erken hasat yapmak zorunda kalıyorlar"

Hırsızlar nedeniyle üreticinin erken hasat yapmak zorunda kaldığını, bu yüzden de tüketicinin olgunlaşmamış avokado yediğini ifade eden Sevilgen, "Çiftçiler bahçedeki hırsızlık olayından dolayı erken hasat yapmak zorunda kalıyor. Erken hasat demek, karşı taraftaki tüketicinin olgunlaşmamış avokadoları yemesi demek oluyor. Bu da bize ileride, avokadoyu yeni tanımaya çalışan kesimde avokadoya karşı bir ters bakış olacak. Yani biz ürünleri ileride değerlendiremeyeceğiz. Biz tabi üreticilere, 'Toplamayın, yapmayın, bindiğimiz dalı kesiyoruz' diyoruz ama öbür tarafta ben kendim şahit oluyorum, her gün bir hırsızlık olayıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"Dikenli tele rağmen bahçeye giriyorlar"

Taşıması ve satışı kolay olduğu için avokadonun hırsızların gözdesi olduğunu belirten Sevilgen, "Bunun en büyük sebebi, hırsızlığın bir kaidesi var pahada ağır yükte hafif olması gerektiği söylenir. Zaten bunun her türlü şartına da avokadomuz uyuyor. Çok değerli, çok çabuk satılabilen, müşterisi çok olan bir ürün ve fiyatı da çok yüksek. Ama çiftçiler bu yönde çok sıkıntı çekiyorlar. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bize özel kanun çıkaramazlar ama nasıl olacaksa bize bir yardımda bulunsunlar. Çünkü ileriki günler güzel günler değil. En son salı akşamı bir bahçeye hırsızlar girdi. Tel örgü, dikenli çit olmasına rağmen rahatlıkla girebildiler. Mesela bahçenin kenarında 2 metrelik tel örgü var. Tel örgünün üstünde de dikenli tel var. Normal şartlarda girme şansı yok ama hırsıza kilit tutmaz derler ya, sadece bir penseyle bu teli kesmesi 2 dakikalarını alıyor. Kamera kaydımız da var. Girdikleri bahçede 2 tane köpek var. Yani bunların hiçbirisinin önemi yok. Bir yaptırım gücü kullanılmadıktan sonra tel örgü değil duvar da yapsan duvarı yıkıp yine girecekler" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Artan avokado hırsızlığı üreticileri isyan ettirdi
Artan avokado hırsızlığı üreticileri isyan ettirdi
Artan avokado hırsızlığı üreticileri isyan ettirdi
Artan avokado hırsızlığı üreticileri isyan ettirdi
Artan avokado hırsızlığı üreticileri isyan ettirdi
Artan avokado hırsızlığı üreticileri isyan ettirdi
Artan avokado hırsızlığı üreticileri isyan ettirdi

Hırsızlık, Alanya, Hasat, İsyan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artan avokado hırsızlığı üreticileri isyan ettirdi - Son Dakika

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