"Artan bağlantısallık fayda sağlıyor"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, "Artan bağlantısallık insanlarımıza ve ekonomilerimize fayda sağlıyor, herkes için istikrar ve refah ortaya çıkarıyor." dedi.

Juncker ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Bağlantısallık Forumu'nun açılışında konuştu.

Bağlantısallığın Avrupa'nın DNA'sında olduğunu söyleyen Juncker, "İklim, dijital ve teknolojik alanda yaşanan değişimler nedeniyle AB ve dünyanın farklı bölgeleri günümüzde birbirine daha fazla bağımlı hale geldi. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi ortak değerlere sahip dünyanın diğer bölgeleriyle ilişkileri geliştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Juncker, bağlantısallığın sürdürülebilir olması gerektiğine işaret ederek, ulaşım, enerji ve dijital altyapının düşük karbon salınımlı hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Bağlantısallığın altyapıdan ibaret olmadığına dikkati çeken Juncker, "Bağlantısallık çok taraflılığı teşvik eden, sürdürülebilir ve kurallara dayalı olursa vatandaşlara somut faydalar sağlar. Artan bağlantısallık insanlarımıza ve ekonomilerimize fayda sağlıyor, herkes için istikrar ve refah ortaya çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Juncker, AB'nin karşılıklı fayda sağlayacak şekilde Asya ile daha fazla iletişim kurmak ve bağlantıları güçlendirmek istediğini anlattı.

AB ve Japonya'nın binlerce kilometre uzak olmasına rağmen ortak değerler ve çıkarlarda birleşmiş durumda olduğunu vurgulayan Juncker, "AB ve Japonya ekonomilerini ticaret anlaşması ile yakınlaştırdık. Ticaret anlaşması, Japon ve Avrupa işletmelerine yeni ticari imkanlar ortaya koydu. Karşılıklı olarak gümrük vergilerini büyük ölçüde ortadan kaldırdı." dedi.

Japonya Başbakanı Abe ise, "Bağlantısallık insanları toplumları ve ülkeleri geleceğe bağlıyor." ifadesini kullandı.

Abe, sürdürülebilir ve kurallara dayalı bağlantısallığın önemine dikkati çekti.

AB ve Japonya arasında 2018 yılında ticaret ve stratejik ortaklık anlaşmaları imzalandığını anımsatan Abe, "Bu anlaşmalar AB ve Japonya'yı geleceğe taşıyor. Japonya ve AB demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özgürlükler gibi ortak değerleri ve prensipleri paylaşıyor." diye konuştu.

Juncker ve Abe açılış konuşmalarının ardından sürdürülebilir bağlantısallık anlaşması imzaladı.