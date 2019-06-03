Son Dakika Haberleri: Artan baskılar sonrası Sri Lankalı 9 Müslüman bakan toplu şekilde istifa etti
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Artan baskılar sonrası Sri Lankalı 9 Müslüman bakan toplu şekilde istifa etti

34 dakika önce

Sri Lanka'da Paskalya gününde düzenlenen ve 250'den fazla kişinin ölmesine neden olan bombalı saldırıların daha tarafsız bir şekilde araştırılmasını isteyen dokuz Müslüman bakan toplu şekilde istifa etti.

Artan baskılar sonrası Sri Lankalı 9 Müslüman bakan toplu şekilde istifa etti, System.String[]
Sri Lanka'da Paskalya gününde düzenlenen ve 250'den fazla kişinin ölmesine neden olan bombalı saldırıların daha tarafsız bir şekilde araştırılmasını isteyen dokuz Müslüman bakan toplu şekilde istifa etti.

İstifa kararlarının, Budist bir rahip milletvekilinin Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'ya ülkedeki en güçlü 3 Müslüman politikacıyı görevden alması için baskı yapmasının ardından geldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:53 
Sri Lanka, Dünya
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