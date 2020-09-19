Artan ekili araziler ve kuraklık nedeniyle Göyne Barajı'nın suyu erken bitti - Son Dakika

Erzincan'da tarımda su ihtiyacını karşılamak için kullanılan Göyne Barajı'nın, ekili arazilerin artması ve mevsimin kurak geçmesi nedeniyle erken boşaldığı bildirildi.

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Mesut Aksaray, gazetecilere, yan derelerden gelen suyun debisinin bahar aylarından bu tarafa düşük olması nedeniyle baraj suyunun tükenmesine neden olduğunu söyledi.

Barajın normalde her yıl akış debisinin 400-500 litre olduğunu ancak bu yıl 80 ila 100 litre seviyelerine düştüğünü ifade eden Aksaray, şöyle konuştu:

"Bahar aylarından beri gelen bu düşük debi, baraj suyunun normalden 12 gün önce bitmesine neden oldu. Buna rağmen hasada gelmiş ürünleri kurtardık. Mağdur olan herhangi bir çiftçimiz olmadı. Baraja yan derelerden gelen su tamamen kurudu. Göyne Deresi'de 80-100 litreye kadar düştü. Bu debi, bugüne kadar Göyne Deresi'nde görülmemiş. Şu anda barajımız da 'ölü hacimde' diye tabir edilen 2 milyon metreküp su var."

Aksaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarım arazilerinin ekilme oranının arttığını belirterek, geçen yıla göre ekilen arazilerin dönümünün toplamda 9 bin civarında arttığını dile getirdi.

Ekili arazilerin artması ve mevsimin kurak geçmesi nedeniyle baraj suyunun erken bittiğini aktaran Aksaray, "Çiftçilerimizden salma sudan uzaklaşmaları ve damlama, yağmurlama sistemlerine geçmelerini istiyoruz. Suyu daha bilinçli kullanmamız lazım. Ülkemizde ve Erzincan'ımız da her geçen gün su kaynaklarımız azalmaktadır." ifadelerini kullandı.