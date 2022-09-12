Alman Fırıncılar Birliği'ne göre eğer fiyatlar hızla düşmezse fırıncılar mesleklerinde tarihin en büyük zorluğuyla karşı karşıya kalacak.

Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika › Güncel › Artan enerji fiyatları Almanya'da fırıncıları tehdit ediyor - Son Dakika

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