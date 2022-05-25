Artan gıda fiyatları AB'de doğuda yaşayan insanları daha çok etkiliyor - Son Dakika
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Artan gıda fiyatları AB'de doğuda yaşayan insanları daha çok etkiliyor

25.05.2022 11:12
Artan gıda fiyatları AB'de doğuda yaşayan insanları daha çok etkiliyor

Son zamanlarda gıda fiyatlarında yaşanan artışların, Avrupa Birliği'nin (AB) doğusundaki insanlar üzerinde batıdakilere göre daha büyük bir yük oluşturduğu bildirildi.

Son zamanlarda gıda fiyatlarında yaşanan artışların, Avrupa Birliği'nin (AB) doğusundaki insanlar üzerinde batıdakilere göre daha büyük bir yük oluşturduğu bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak hazırladığı AB gıda fiyatları karşılaştırması sonuçları açıklandı.

Buna göre, Doğu Avrupalılar zaten gelirlerinin büyük bir bölümünü gıdaya harcamak zorunda kaldıkları için fiyat artışlarından daha fazla etkileniyor.

Litvanya'da gıda fiyatları nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 daha yüksek olurken, bu ülkeyi yüzde 21 ile Bulgaristan izledi.

Nisanda gıda fiyatlarındaki artış Letonya'da yüzde 17,7 ve Macaristan'da yüzde 17,3 ile AB ortalaması olan yüzde 8,9'un epey üzerinde gerçekleşti.

Almanya'da tüketiciler, yiyecek ve içecek için nisanda ortalama yüzde 8,5 daha fazla harcamak zorunda kalırken, İrlanda'da ise fiyatlar yüzde 3,6 arttı.

Romanya'da bir hane gıda için gelirinin yüzde 28,3'ünü harcamak zorunda kalırken, söz konusu oran Almanya'da tedarikçiler arasında rekabet olduğu için yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

AB'de yemeklik katı ve sıvı yağlar grubunda yer alan ürünlerin fiyatı nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama yüzde 23 arttı. Söz konusu grupta yer alan ürünlerdeki fiyat artışı İspanya'da yüzde 48,4, Portekiz'de yüzde 43,8, Bulgaristan'da yüzde 43,6 ve Almanya'da yüzde 27 oldu.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Almanya, Güncel, Son Dakika

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