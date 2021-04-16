Artan gübre fiyatları çiftçinin cebini yakıyor - Son Dakika

Artan gübre fiyatları çiftçinin cebini yakıyor

16.04.2021 11:57

Artan gübre fiyatları çiftçinin cebini yakıyor Sivas'ın Ulaş ilçesinde üretim yapan çiftçiler firmaların ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin arttırdığı gübre fiyatlarından şikayetçi Sivas'ın Ulaş ilçesinde üretim yapan çiftçiler firmaların ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin arttırdığı...

Artan gübre fiyatları çiftçinin cebini yakıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde üretim yapan çiftçiler firmaların ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin arttırdığı gübre fiyatlarından şikayetçi

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde üretim yapan çiftçiler firmaların ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin arttırdığı gübre fiyatlarından şikayetçi.

Çiftçiler gübre fiyatlarının 6 ay içerisinde yüzde 90'lara varan artışların kendilerini mağdur ettiğini ve üretmekte zorlandıklarını dile getirdi. Su ürünler mühendisi ve aynı zamanda çiftçilik yapan Murat Sulakçı 6 ay içerisinde gübre fiyatlarına yüzde 90'lara varan zamların geldiğini belirterek, "Şu anda yaz dönemindeyiz, taban ve üst gübreleme yapıyoruz. Şu gördüğünüz tarlada şeker pancarı için taban gübresi atıyoruz. Ancak son 6 ayda gübrede yüzde 80-90 oranında artışlar meydana geldi. Özellikle hububatta attığımız gübre 2 bin 700, 2 bin 800 civarında başlayan gübre bugün 4 bin 650 lira seviyesinde rekor düzeye geldi. Çiftçi bu gününü değil yarınını ekebilmesi için maalesef buna bir önlem alınması gerekiyor. Ayrıca yine üst gübrelemede de bunu yaşıyoruz. Üst gübrelemelerde tarım kredi kooperatiflerimizin 2 bin 100, 2 bin 200 liradan temin ettikleri özellikle üre gübresi şu anda piyasada yok satmakta 3 bin 600 civarında gidiyor. Baktığımızda yüzde 100'e yakın hatta tam oranında yüzde 90 şeklinde bir artış oluyor. Bizim burada beklentimiz şu, tarım kredi kooperatiflerinin çiftçi kooperatifi olduğunu biliyoruz ancak geldiğimiz bu aşamada 2 bin 100, 2 bin 200 liradan stoklamış oldukları üre gübresini piyasaya uyarak 3 bin 600 lira seviyesine gelmiştir. Bizim beklentimiz çiftçilerimizin korunması. Bu kuruluşların çiftçinin lehine karar vermesi, piyasayı kendine göre belirlemesi beklentimiz özellikle sayın tarım bakanımızdan bunun araştırılması. Bizim özellikle beklentimiz bu resmi stokçuluğu Tarım kredi kooperatifinin maalesef gözlemlerimiz doğrultusunda yaptığını görüyoruz. Bugünü değil yarını kurtarmalıyız. Eğer bu gübreleri artamaz isek maalesef ürün kaybımız olacak. Bunun sonucunda da tekrar bir ithalat cenderesi altında kalacağız. Bu da her geçen gün çiftçilerimizin tarımdan çekilmesine neden olacak. Ancak yetkililerden beklentim şu bu duruma müdahale edilmesi çiftçinin önünün açılmasını istiyoruz" dedi.

"Gübrenin mazotun köylüye üreticiye vergisiz verilmesini istiyorum"

Çiftçi Ahmet Mesut Öntaş gübrenin mazotun köylüye üreticiye vergisiz verilmesi gerektiğini belirterek, "Gübre çok pahalıya geliyor, maliyeti çok yükseltiyor. Çok yüksek bir artış var yüzde 100'e yaklaşıyor hatta geçiyor. Buda maliyeti alabildiğine yükseltiyor, böyle olunca da gübrenin mazotun köylüye üreticiye vergisiz verilmesini istiyorum" dedi.

"Pandemi sürecinde fiyatların uygun hale getirilip daha düzgün bir şekilde verilmesi lazım"

Çiftçi Samet Özkan pandemi sürecinde fiyatların uygun hale getirilip daha düzgün bir şekilde verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Gübre fiyatları üre şu an da 3 bin 800 taban gübresi 4 bin 700 lira. 9. aydan şimdiye kadar yüzde 100 bir artış oldu. Buda çiftçiyi maliyet olarak çok zorluyor. Çözüm bekliyoruz biraz düşürülmesi ve bu pandemi sürecinde fiyatların uygun hale getirilip daha düzgün bir şekilde verilmesi lazım. Çünkü fiyatlar haddinden fazla arttı. Çiftçi gübre konusunda çok mağdur yetkililerin bu konuda gerekeni yapması lazım" dedi.

Artan gübre fiyatları çiftçinin cebini yakıyor
Artan gübre fiyatları çiftçinin cebini yakıyor
Artan gübre fiyatları çiftçinin cebini yakıyor
Artan gübre fiyatları çiftçinin cebini yakıyor
Artan gübre fiyatları çiftçinin cebini yakıyor
Artan gübre fiyatları çiftçinin cebini yakıyor
Artan gübre fiyatları çiftçinin cebini yakıyor

Çiftçi, Sivas, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Artan gübre fiyatları çiftçinin cebini yakıyor - Son Dakika Ekonomi


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