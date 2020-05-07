Artan hijyenik malzeme fiyatları kuaförleri isyan ettirdi - Son Dakika
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Artan hijyenik malzeme fiyatları kuaförleri isyan ettirdi

11 dakika önce

Artan hijyenik malzeme fiyatları kuaförleri isyan ettirdi İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin: "Herkes bildiği kuaförde tıraş olsun" İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, vatandaşlara bildikleri berbere gitme çağrısı yaparken, hijyenik malzemeler sebebiyle kuaför işletmecilerinin...

Artan hijyenik malzeme fiyatları kuaförleri isyan ettirdi

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin: "Herkes bildiği kuaförde tıraş olsun"

İZMİR - İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, vatandaşlara bildikleri berbere gitme çağrısı yaparken, hijyenik malzemeler sebebiyle kuaför işletmecilerinin maddi zorluk yaşadığını söyledi. Kuaför dükkanı işleten İhsan Bucak ise bazı malzemelerin fiyatının 5 katına çıktığını söyleyerek artan fiyatlardan yakındı.

Korona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerde ilk kapatılan yerlerden biri kuaför, güzellik salonları ve berber dükkanlarıydı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme planını açıklayarak kuaförlerin, berberlerin ve güzellik salonlarının 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren korona virüs önlemleri altında açılacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı ise söz konusu iş yerlerinin dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bir genelge yayınladı.

"Berberinize sahip çıkın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararların ardından konuşan İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgi, berberlerin açılmasını "Bizim için ekmeğin ucu gözüktü" şeklinde yorumlarken, meslek hayatında hiçbir zaman 50 gün izin yapmadıklarına dikkat çekti. Şükrü Bilgin, hükümetin sağlıklı bir karar aldığını belirterek, berberlerin insan yaşamında çok büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Vatandaşlara da seslenen Başkan Şükrü Bilgin, "Berberinize sahip çıkın. Bildiğiniz ve tanıdığınız berbere gitmenizin hem sizlere hem de berbere faydası var. Sizi tanıyan berber size daha farklı bir tavırla yaklaşır. Hayat tam olarak değil ama kısmi olarak normalleşmeye başladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı devam ettiği için bizim müşteri portföyümüz de daralacak. Bizlere korona virüs önlemleri altında hizmet verileceği hakkında ön bilgi verildi. Diğer bilgilerde bakanlığımız ve federasyonumuzun görüşmesi sonucu bize verilecek" dedi.

"açtığında faturalar kapının altında bekliyor olacak"

Bazı berberlerin günlük para kazandığından dolayı cebinde parası kalmadığını söyleyen Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Malzeme satan yerlerde yoğunluk yaşanıyor; çünkü berberimiz dükkanını temizleyecek, eksiğini tamamlayacak. Bunların hepsi bir harcama. Evini mi düşünecek kendisini mi? Dükkanı açtığında faturalar kapının altında bekliyor olacak. Bizim esas problemimiz aslında bu. Bilim Kurulunda bizim gibi berberlik yapmış veya yetkili biri olsaydı tüm berberlerin onların düşündüğü portföyde olmadığını biz anlatırdık. Artık dükkanda 5 kişi çalışıyorsa en az 3'e düşecek. Burada müşterilerimiz de fedakarlık yapmak durumunda; çünkü eskisi gibi ucuz tıraş olurum düşüncesini akıllarından geçirmeden, hakkını vermeye çalışmaları gerekli. Tarifedeki en düşük rakamlar bizi ancak doyurabilir. Vatandaşlarımız nasıl bildikleri kasaba, şarküteriye gidiyorsa bildikleri berberden şaşmasın."

Hijyenik malzeme fiyatlarına kuaförden isyan

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kuaför dükkanı işleten İhsan Bucak da, 50 gündür kapalı olduklarını hatırlatarak, "Alınan karar üstüne malzeme alışverişi yapmaya geldim. 100'lü halde 7.5 liraya satılan kağıt havlular şu an bazı yerlerde 70 liraya kadar çıkmış, bu malzemeler piyasada şu anda kolay bulunamıyor. Bunun üstüne galoş ve maske de alacağız. Biz dükkanımızı açacağız ama sakal tıraşını usturayla yapamayacağız. 65 yaş üstünü ve 20 yaş altı yasaklardan dolayı tıraşa gelemeyecek. Biz kimi tıraş yapacağız? Kolonyanın litresini salgından önce 10 liraya alıyorduk, şu anda 45 liraya satılıyor. Neredeyse 5 katına çıkmış. Biz tıraşı 30 liradan yapıyoruz, müşterimize 150 lira desek olur mu sizce? Kimse tıraşa gelmez. Aldığım mallar için hesap yaptım; 2 bin hatta 3 bin liradan aşağıya malları alamıyoruz. Bir müşteri kalktıktan sonra orası belli bir süre boş kalacak. Neredeyse saatte 1 kişiyi tıraş yapacağız. Saat kısıtlaması da olacak, yani günde 8-10 tane tıraş yapabileceğiz. Ben bu parayla ev mi geçindireceğim yoksa dükkan masrafını mı karşılayacağım?" ifadelerini kullandı.

Artan hijyenik malzeme fiyatları kuaförleri isyan ettirdi

Kuaför, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:18 Kaynak: İHA


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