Artan hırsızlık olayları mahalleliyi canından bezdirdi - Son Dakika
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Artan hırsızlık olayları mahalleliyi canından bezdirdi

04.04.2022 11:53

Son zamanlarda hırsız olaylarının arttığı Denizli'de, bu sefer bir elektrikli motor 3 hırsız tarafından çalındı.

Son zamanlarda hırsız olaylarının arttığı Denizli'de, bu sefer bir elektrikli motor 3 hırsız tarafından çalındı. Gece saatlerinde etrafı gözetledikten sonra 1 kişinin beklediği, 2 kişinin de motoru binerek götürdükleri anlar kameraya yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde mahalleye gelen 3 genç hırsız, yüzlerini kameralara karşı kapata kapata etrafı kolaçan etmeye başladı. Gözlerine bir elektrikli motoru kestiren hırsızlardan biri etrafı gözetlerken, diğerleri ise yavaş yavaş motora doğru yöneldi. Burada kilidi kestikten sonra motora binen şüpheliler arkalarına bakmadan olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde elektrikli motorunu bıraktığı yerde göremeyen Fatih Ergün, izlediği güvenlik kameralarından hırsızlık olayının gerçekleştiğini fark ederek görevlileri aradı. Olay yerine gelen görevliler, izlediği kamera kayıtları sonrası şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"MAHALLEDE HIRSIZLAR CİRİT ATIYOR"

Motoru çalınan Fatih Ergün, hırsızlık olaylarının sıklık gösterdiğini ifade ederek, "Akşam işten gelip motoru kapının önüne bağladım. Sabahleyin kalkıp işe gitmek için motoru kontrol ettiğimde yerinde olmadığını gördüm. Daha sonra kamera görüntülerinde incelediğimde kimlerin çaldığını gördük. İnsan biz de kalsın diye polise verdik. Temennim polisin benden önce bulması. Bu mahallede bu tür olaylar çok oluyor. Mahallede hırsızlar cirit atıyor. Bu tür yüz kızartıcı olayları kimse yapmasın. Alın teriyle çalışıp kazansınlar. Biz yemeden içmeden kazanıp alıyoruz. Bu şekilde çalınarak hem onlara hem de bize yazık olmasın" ifadelerini kullandı.

"NE BULURLARSA ÇALIYORLAR"

Mahalle sakinlerinden olan ve bir çok malzemenin gece gündüz de çalındığını belirten Hüseyin Solak, "Mahallemizde bu tür olaylar önceden fazla yaşanmazdı. Ama son zamanlarda çok yaşanmaya başladı. bu tür hırsızlıkların sayısı arttı. Bugün yakalanıp yarın serbest kalıyorlar. Cezası da yüksek olmadığı için sürekli yapıp alışkanlık haline getirmişler. Doğalgaz boruları ve kablolar ne bulurlarsa çalıyorlar" dedi.

(Eren Elyesa Polat - Atilla Özer/ İHA)

Artan hırsızlık olayları mahalleliyi canından bezdirdi
Artan hırsızlık olayları mahalleliyi canından bezdirdi
Artan hırsızlık olayları mahalleliyi canından bezdirdi
Artan hırsızlık olayları mahalleliyi canından bezdirdi
Artan hırsızlık olayları mahalleliyi canından bezdirdi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artan hırsızlık olayları mahalleliyi canından bezdirdi - Son Dakika


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