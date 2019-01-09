Son Dakika Haberleri: Artan iyimserlikten destek bulan borsa 91 bine çıktı

Artan iyimserlikten destek bulan borsa 91 bine çıktı

1 saat önce

Ticaret müzakerelerine yönelik iyimserlikten destek bulan global borsalar alıcılı fiyatlanıyor.

Artan iyimserlikten destek bulan borsa 91 bine çıktı, System.String[]
Ticaret müzakerelerine yönelik iyimserlikten destek bulan global borsalar alıcılı fiyatlanıyor. Buna paralel BIST 100 endeksi de güne primle başladı ve 91 bin puana geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:05 

Ekonomi
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