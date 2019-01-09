Artan iyimserlikten destek bulan borsa 91 bine çıktı

Ticaret müzakerelerine yönelik iyimserlikten destek bulan global borsalar alıcılı fiyatlanıyor.

Ticaret müzakerelerine yönelik iyimserlikten destek bulan global borsalar alıcılı fiyatlanıyor. Buna paralel BIST 100 endeksi de güne primle başladı ve 91 bin puana geldi.

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