Son Dakika Haberleri: Artan Komisyonlar Esnafın Belini Büküyor"

Artan Komisyonlar Esnafın Belini Büküyor"

28 dakika önce

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, onlarca kalem vergi ödeyen ve her geçen gün durumu zorlaşan esnafın artan pos cihazı komisyonları nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirtti.

Artan Komisyonlar Esnafın Belini Büküyor
Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, onlarca kalem vergi ödeyen ve her geçen gün durumu zorlaşan esnafın artan pos cihazı komisyonları nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirtti. Başkan Çetindoğan, "Esnafın kirası, stopajı, vergileri, faturaları, çalışanının giderini çıkardığınızda gelirin zaten yüzde 10'u kalıyor o da bankalara gidiyor. Pos cihazı komisyonlarına sınırlama getirilmelidir" dedi.

Bugün hayatın her alanına giren ve daha önceleri ciddi rahatlık olan görülen kredi kartlarının bugün uygulanan komisyonlar nedeniyle ciddi sıkıntı doğurmaya başladığını kaydeden Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan yetkililerden bu konuda düzenleme beklediklerini kaydetti. Oldukça düşük kar marjı ile çalışan esnafın gelirine bankaların, yüksek komisyon oranlarıyla ortağa girdiğini kaydeden Başkan Çetindoğan, "Esnafımız kira, stopaj, vergiler, elektrik, su, reklam vergisi, telefon, internet ve çalışanının giderini ödedikten sonra elinde bir şey kalmıyor. Şimdi kalan bu miktarı bankalar POS cihazı komisyonu adı ile ortak olmaya çalışıyor. Paranın, POS cihazından çekildiği andan itibaren esnafın kasasına girme süresi ne kadar az olursa komisyon oranı o kadar yüksek alınıyor. Taksit sayısı arttıkça da bu oran yükseliyor. Merkez bankasının belirlediği kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,02 olmasına rağmen bankaların pos işlemlerinden aldığı oran yüzde 4'e kadar çıkıyor. Bu oran esnafın cirosuna ve taahhüt süresine göre ve bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda komisyon oranı 2. taksitte yüzde 3,40, 9. taksitte yüzde 15,30'a kadar komisyon alıyor. Bu tamamen fırsatçılıktır, esnafın gelirine ortak olmaktır. Esnaf olarak POS cihazı komisyonlarına ilişkin de düzenleme yapılmasını bekliyoruz" diyerek fahiş oranda arttırılan POS komisyonlarının hem esnafa hem de vatandaşa sıkıntı vereceğini belirtti.

Bu durumun devam etmesi durumunda küçük esnafın sadece nakit çalışmak zorunda kalacağını bu durumun da olumsuz etkileri olacağını belirten Başkan Çetindoğan, "Kredi kartı veya banka kartı kullanımı her geçen yıl artıyor. Vatandaş kart kullanamayacağı yerden alışveriş yapmaktan vazgeçer. Dolayısıyla esnaf da vatandaş da olumsuz etkilenecektir. Komisyon oranı fiyatlara yansıtıldığında olan yine vatandaşa olacaktır. Bu nedenle bir an önce bu konuda önlem alınmasını bekliyoruz" diyerek ciddi şikayetlere neden olan bu hususta düzenleme yapılmasını beklediklerini kaydetti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

Ekonomi
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