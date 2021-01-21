Artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılık önerisi - Son Dakika

Artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılık önerisi

21.01.2021 11:11

Artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılık önerisi Kiralık konteyner fiyatları 2 ayda bin 900 dolardan 10 bin dolara çıktı Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk: "Gemicilerin alternatifini bulmalıyız" "İpekyolu'nu öne çıkarttığımızda...

Artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılık önerisi

Kiralık konteyner fiyatları 2 ayda bin 900 dolardan 10 bin dolara çıktı

Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk:

"Gemicilerin alternatifini bulmalıyız"

"İpekyolu'nu öne çıkarttığımızda taşıma fiyatlarımız düşecek"

ADANA - Uluslararası taşımacılıkta kiralık konteyner fiyatlarının bin 900 dolardan 10 bin dolara çıkması hem ihracatçıları hem de ithalatçıları olumsuz etkiledi. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, bu fiyat artışının önümüzdeki aylarda başta elektronik ürünler olmak üzere birçok alana da yansıyacağını söyleyerek, "Gemicilerin alternatifini bulmamız lazım. Tren taşımacılığını, İpekyolu'nu öne çıkarttığımızda taşıma fiyatlarımız düşecektir" dedi.

Dünyanın üretim üssü olan Çin'de ihracatın artması sonucu kiralık konteyner fiyatları son 2 ayda bin 900 dolardan 10 bin dolara kadar çıktı. Ayrıca boş konteyner bulmak da neredeyse imkansız hale geldi. Yüzde 400-500'lük fiyat artışıysa hem ihracatçıları hem de ithalatçıları olumsuz etkiledi.

Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde yaşanan konteyner sıkıntısı oluştuğunu, mart ayında durumun normale dönmesini beklediklerini söyledi.

"Ürünlerin üzerindeki maliyet kat kat artacak"

Fiyatların dünyadaki armatörler tarafından arttırıldığını belirten Kurluk, "Bin 900 dolara getirdiğimiz konteyneri, bir anda önce 3 bin 500 ardından 6 bin 500 son olarak 8 bin 500 dolara getirmeye başladık. Bu fiyatlar şu anda 10-11 bin dolarlar konuşuluyor. Bunun nedenlerini araştırdığımızda ise konteynerlerin ülkelerden geri dönmediği nedeniyle fiyatların yukarı çıktığını söylüyorlar. Fakat bu gerçek değil. Dünyadaki armatörlerin birleşip, söz birliği yaparak bunları yükseltmeleriyle alakalı bir şey. Bu bizim ihracat ve ithalatçılar için son derece zararlı. Konteynere 5 kat ücret ödediğinizde getirdiğiniz ürünlerin üzerindeki maliyeti kat kat arttıracak" diye konuştu.

"Fiyatlara yüzde 20 zam gelecek"

Artan konteyner fiyatlarının başta elektronik ürünler olmak üzere birçok sektöre zam olarak yansıyacağını kaydeden Ergün Kurluk, "Bu artışların yüzde 20 civarında maliyetlere etkisi olacak. Bir tek konteyner fiyatları üzerinden olmuyor bu işler. Dünyanın üretim üssü Çin'de dolar ve yuan karşısındaki dengeler de bozulduğundan dolayı yüzde 10-15 oranında Çin'de zam oluşuyor. Üst üste bunları koyduğunuzda ülkemizdeki ürünlerin fiyatları son derece etkilenecek. Halihazırda insanlar stoklarla yürüdüğü için bu hissedilmiyor olabilir ama birkaç ay içerisinde bu hissedilecek. Vatandaşlar ihtiyacı olan ürünleri bugünden aldığında aradaki farkı hissetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"İpekyolu'nu öne çıkartmak lazım"

Dünya çapında artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılıklar ile önlem alınabileceğini vurgulayan Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, daha sonra şunları söyledi:

"Devletimizin en büyük yaptığı hamlelerden bir tanesi İpekyolu. Geçtiğimiz günlerde tren taşımacılığı öne çıktı fakat çok yaygınlaşmadığı için bu küçük kaldı. Gemicilerin alternatifini bulmamız lazım. Eğer tren yolunu geliştirirsek bu onlara alternatif olacaktır. Gemiyle ürün en az 35 günde gelirken trenle bu süre 14 gün. Tren taşımacılığını, İpekyolu'nu öne çıkarttığımızda taşıma fiyatlarımız düşecektir. Zaten piyasada rekabet olmadığı zaman ne hizmet ne de kalite bekleyebilirsiniz. Şu anda gemicilerin alternatifi olmadığı için sıkıntı başladı."

Artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılık önerisi
Artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılık önerisi
Artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılık önerisi
Artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılık önerisi

Çin Halk Cumhuriyeti, İpekyolu, Tren, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılık önerisi - Son Dakika Ekonomi


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