Artan korona virüs nedeniyle partiler kongrelerini açık havada yapmaya başladı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi(BBP) Safranbolu İlçe 2. olağan kongresi kentte artan korona virüs vak'aları nedeniyle açık havada yapıldı.

Karabük'te normalleşme sürecinin ardından pozitifli vak'a sayısının hızla artmasının ardından siyasi partiler kongrelerini açık havada yapmaya başladı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Safranbolu 2. olağan kongresi ilçede bulunan tarihi konağın bahçesinde gerçekleştirildi. BBP Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç'ın divan başkanlığı yaptığı kongrede sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.

Kongrenin açılış konuşmasına Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, "11 Mart itibariyle başlayan ve küresel ölçekte olan korona virüs illetini yoğun olarak yaşamaktayız. Burada öncelikle gecesini gündüzüne katarak çalışan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve tüm sağlık çalışanlarımızı şükranlarımızı iletmek istiyorum. Tüm değerli vatandaşlarımızın tedbirlere bilfiil uymaları gerektiğini söylemek istiyorum."

Dünyanın en zor coğrafyasında yaşadıklarını ifade eden Kıraç, "Anadolu topraklarını vatan kılmanın bedelini bin yıldır canımızla kanımızla ödüyoruz. Milletimiz hür olsun, devletimiz ilelebet payidar olsun da canımız da kanımız da helal olsun. Bugün Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan sathında yeni Sevr anlaşmalarının dayatılmaya çalıştıklarını görüyoruz. Türk Milleti var oldukça ne vatanımızın bir karış toprağını ne de bir damla suyunu kimseye yar etmeyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından seçime tek liste ile giren mevcut başkan Mustafa Kesgin güven tazelerken, ilçe yönetimi ise şu isimlerden oluştu: "Adem Öztürk, Erhan Ataş, Mehmet Kara, Nazlı Kurşun ve Ahmet Temel." - KARABÜK