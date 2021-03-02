Artan maliyetler kaskoyu zorunlu kılıyor - Son Dakika

Artan maliyetler kaskoyu zorunlu kılıyor

02.03.2021 19:36
Artan maliyetler kaskoyu zorunlu kılıyor, System.String[]

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu, 2020 yılı özel oto servisleri sektörü hakkında kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu, 2020 yılı özel oto servisleri sektörü hakkında kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu, ilk çeyreğin 2019 yılıyla benzer geçtiğini, fakat ikinci çeyrekte şehirler arası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasakları sebebiyle sektörün durma noktasına geldiğine dikkat çekti. Haziran ayı itibariyle ikinci el araç piyasasının da hareketlenmesiyle oto servisleri rahat bir nefes alarak bir önceki yıla oranla aynı dönemde iş hacimlerini büyüttü. Fakat ikinci dalgayla birlikte servis girişlerinde radikal düşüş yaşandı. Yıl içerisinde en önemli girdi maliyetlerinden birisi olan karoser boyasının 3 kez zamlanması ve yedek parça fiyatlarında ortalama yüzde 35 artış yaşanması sebebiyle özel oto servisleri 2020 yılında yüzde 30 daraldı. TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı "Yükselen maliyetler sebebiyle, araç sahipleri için artık kasko poliçesi yaptırmak bir lüks değil, zaruri bir ihtiyaç haline geldi. Türkiye'de kaskolu araç oranımız maalesef ortalama yüzde 25 ile sınırlı." dedi.

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı

Verimlilik ve iş gücü düştü, tedarik zincirinde problemler yaşandı

TOSEF, en büyük kaybın istihdamda ve iş gücünde yaşandığını açıklarken, özellikle özel servislerde testleri pozitif çıkan tüm personellerin 14 gün karantinada kalmasının zaten düşük olan sirkülasyonu durma noktasına getirdiğini belirtiyor. Ayrıca aylık çalışma takviminin ortalama 14 güne inmesiyle iş gücünde verimliliğin azaldığı söylenirken, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların, yedek parça ve sarf malzemelerinin geç ulaşmasına, sonucunda araçların sahiplerine geç teslim edilmesine neden olduğu ifade ediliyor.

"Haziran ayında toparlanma bekliyoruz"

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı, pandeminin sektöre olumsuz etkilerinin Mart ayının ortasında yavaşlamaya başlayacağını söylerken "Haziran ayı itibariyle oto servislerinin toparlanma sürecine gireceğini öngörüyoruz. Fakat ortalama 2 yıllık planlı ve verimli bir çalışma programı yapmayan özel servisler için 2021 yılı da genel anlamda zorlu geçecek. İvedi çözüme kavuşturulması gereken öncelikli konu, özel oto servislerinin bir standarda kavuşturulması ve ortaya çıkacak standartlara göre segmentlere ayrılmasıdır. Bu standardizasyon ve segmentasyon neticesinde özel oto servisleri sektörü bir kimliğe kavuşacak ve hizmet kalitesinin artması sebebi ile de otomotiv sektöründen hak ettiği payı alacaktır. Talebimiz, kayıt dışı çalışan tamirhaneler ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve bu işletmelerin kayıt altına alınması. Bu konuda Tüm Özel Oto Servisleri Federasyonu olarak her türlü desteğe hazırız. Diğer bir beklentimiz de sigorta şirketleri tarafından "anahtar teslim" olarak adlandırılan ve faturasız işlem yapıldığı için devletin vergi kaybına uğramasına sebep olan uygulamanın acilen yeniden düzenlenmesidir." dedi.

Haziran, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Artan maliyetler kaskoyu zorunlu kılıyor - Son Dakika


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