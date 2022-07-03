Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
03.07.2022 19:56
Son dönemde artan orman yangınları sonucu İstanbul Valiliği, kentte bulunan ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kararın 5 Temmuz ile 31 Temmuz tarihlerini arasında uygulanacağını açıklayan Vali Ali Yerlikaya, "Piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir." dedi.
Yaz aylarında artan orman yangınlarının önüne geçmek için İstanbul Valiliği yeni bir karar aldı. Kent sınırları içinde yer alan ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı.
"SPOR VE DİĞER FAALİYETLER SERBEST"
Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Yerlikaya, "İstanbul'da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır." şeklinde konuştu.
"5-31 TEMMUZ ARASINDA ORMANLIK ALANA GİRİŞLER YASAKLANDI"
İstanbul Valiliği karara ilişkin 10 maddeyi açıklarken şu ifadelere yer verdi: "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle; 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır."
KARAR 10 MADDE HALİNDE AÇIKLANDI
Madde 1- İstanbul İl sınırları dahilinde ve ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.
Madde 2 – Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere; orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.
Madde 3 – Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.
Madde 4 – Enerji Nakil Hatlarının yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.
Madde 5 – Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.
Madde 6 – İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.
Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.
Madde 7– Bu karar İstanbul İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.
Madde 8 – Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.
Madde 9 – Bu karar hükümleri 05.07.2022 31.07.2022 tarihleri arasında uygulanır.
Madde 10 – Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür.
YASAKLANAN MESİRE YERLERİ
Çınar Mesire Yeri Adalar
Aşıklar Mesire Yeri Adalar
Büyüktur Mesire Yeri Adalar
Çamlimanı Mesire Yeri Adalar
Adapark Eskibağ Mesire Yeri Adalar
Panorama Mesire Yeri Adalar
Kalpazankaya Mesire Yeri Adalar
Zeytinlik Mesire Yeri Adalar
Kestanelik Orman İçi Dinlenme Yeri Arnavutköy
Yeldeğirmeni Orman İçi Dinlenme Yeri Arnavutköy
Germealtı Orman İçi Dinlenme Yeri Arnavutköy
Boyalık Köyü (Ambardolduran) Orman İçi Dinlenme Yeri Arnavutköy
Fındıkdere Mesire Yeri Arnavutköy
Boğazköy Mesire Yeri Arnavutköy
Taşoluk Mesire Yeri Arnavutköy
İmrahor Mesire Yeri Arnavutköy
Kayabaşı Mesire Yeri Arnavutköy
Tayakadın Mesire Yeri Arnavutköy
Ali Bahadır Mesire Yeri Beykoz
Karlıtepe Mesire Yeri Beykoz
Kaymakdonduran Mesire Yeri Beykoz
Kaynarca Mesire Yeri Beykoz
Poyrazköy Mesire Yeri Beykoz
Tokatköy Mesire Yeri Beykoz
Fatih Sultan Mehmet Mesire Yeri Beykoz
Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı Beykoz
Yıldıztepe Mesire Yeri Beykoz
Kavacık Mesire Yeri Beykoz
Cumhuriyet Köy Mesire Yeri Beykoz
Riva Çayağzı Mesire Yeri Beykoz
Gümüşsuyu Mesire Yeri Beykoz
Yakuplu Orman İçi Dinlenme Yeri Beylikdüzü
Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri Çatalca
Maraşal Fevzi Çakmak Mesire Yeri Çatalca
Çiftlikköy Orman İçi Dinlenme Yeri Çatalca
Güvercinlik Mesire Yeri Çekmeköy
Rahmi Demir Mesire Yeri Çekmeköy
Çatalmeşe Mesire Yeri Çekmeköy
Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Yeri Çekmeköy
Nurtepe Mesire Yeri Çekmeköy
Reşadiye Mesire Yeri Çekmeköy
Küçükkoru Mesire Yeri Çekmeköy
Nişantepe Mesire Yeri Çekmeköy
Taşdelen Mesire Yeri Çekmeköy
Taşdelen Mesire Yeri Çekmeköy
Taşlıtepe Mesire Yeri Çekmeköy
Koçullu Mesire Yeri Çekmeköy
Meşe Altı Mesire Yeri Çekmeköy
Beyzade Mesire Yeri Çekmeköy
Çamlık Mesire Yeri Çekmeköy
İbni Sina Mesire Yeri Çekmeköy
Binbaşı Çeşmesi Mesire Yeri Eyüpsultan
Elmalı Tepe Mesire Yeri Eyüpsultan
Kurtkemeri Mesire Yeri Eyüpsultan
Çatalmeşe Mesire Yeri Eyüpsultan
Göktürk Mesire Yeri Eyüpsultan
Çiçekçiler Mesire Yeri Eyüpsultan
Azizpaşa Mesire Yeri Eyüpsultan
Uluslar Arası Kent Ormanı Eyüpsultan
Kağıthane Mesire Yeri Kağıthane
Aydos (Ayazma) Şehir Ormanı Kartal
Aydos Mesire Yeri Kartal
Başıbüyük Mesire Yeri Kartal
Fındıklı Mesire Yeri Kartal
Gülensu Mesire Yeri Kartal
Karasudere Mesire Yeri Kartal
Maltepe Mesire Yeri Maltepe
Ataşehir Mesire Yeri Maltepe
Emirli Mesire Yeri Pendik
Eyüpsultan Mesire Yeri Sancaktepe
Meşelik Mesire Yeri Sancaktepe
Aydos Millet Bahçesi ( Eski Adı Sancaktepe) Sancaktepe
Yeşiltepe Mesire Yeri Sarıyer
Kurtyolu Mesire Yeri Sarıyer
Küçüksinekli Köyü (Baraj) Orman İçi Dinlenme Yeri Silivri
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3.07.2022 20:00:19. #1.13#
SON DAKİKA: Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı - Son Dakika