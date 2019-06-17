Son Dakika Haberleri: Artan rekabet Lufthansa'nın kar hedefini düşürdü
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Artan rekabet Lufthansa'nın kar hedefini düşürdü

40 dakika önce

ALMAN Havayolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Avrupa genelinde özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kar hedeflerini aşağı yönlü revize etti denildi.

Artan rekabet Lufthansa'nın kar hedefini düşürdü, System.String[]
ALMAN Havayolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Avrupa genelinde özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kar hedeflerini aşağı yönlü revize etti denildi. Daha önce, bu yıl için 2.4-3 milyar Euro arasında faiz ve vergi öncesi kar hedefleyen şirket, bunu 2-2.4 milyar Euro arasına düşürdü.

ŞİRKET HİSSELERİ YÜZDE 10'DAN FAZLA DÜŞTÜ

Avrupa'nın kısa mesafeli uçuş pazarındaki getirinin, pazar paylarını artırmak için önemli kayıpları kabul etmeye istekli taşıyıcıların neden olduğu sürekli kapasite artışlarından etkilendiğini belirtildiği açıklamada, "Bu, Network Airlines ve Eurowings'deki kar üzerinde baskı oluşturuyor. Her ikisi de, karlılığı korumaya odaklanırken, aynı zamanda önde gelen pazar konumlarını aktif bir şekilde savunmaya devam edecek" ifadesine yer verildi. Lufthansa Grup, Avrupa pazarının bu yıl sonuna kadar zorlayıcı kalmasını beklendiğini de bildirdi. Öte yandan, revizyon açıklamasının ardından şirket hisseleri borsada yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:53 
Avrupa
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