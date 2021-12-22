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Artan siber güvenlik riskleri tek noktadan yönetilecek - Son Dakika

Artan siber güvenlik riskleri tek noktadan yönetilecek

22.12.2021 09:59
Artan siber güvenlik riskleri tek noktadan yönetilecek

Siber güvenlik riskleri her geçen gün artarken, giderek daha karmaşık hale geliyor.

Siber güvenlik riskleri her geçen gün artarken, giderek daha karmaşık hale geliyor. Bu yıl Türkiye'deki yatırımlarını büyüten küresel BT distribütörü Axoft, Siemplify ile ortaklığını ülkede genişleteceğini duyurdu. İşletmeler, güvenlik operasyonlarının tek noktadan yönetilmesini sağlayan SOAR platformunu kullanmaya başlayabilecek.

Şirketlerin faaliyetlerine verimlilik kazandıran dijital dönüşüm, siber güvenlik risklerini de artırıyor. Siber saldırılardaki yükselmenin yarattığı tehdit, şirketleri siber güvenlik hizmeti almaya yöneltiyor. Küresel SOAR (Güvenlik Düzenleme, Otomasyon ve Müdahale) pazarının 2024'e kadar yıllık yüzde 15,6'lık bileşik büyüme ile 1,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pazardaki yüksek büyüme beklentisi, yeni iş birliklerini beraberinde getiriyor. Küresel BT distribütörü Axoft, bağımsız güvenlik sağlayıcısı Siemplify ile ortaklığını Türkiye pazarına taşıyacağını, bu kapsamda şirketlerin her büyüklükteki siber tehditlere daha hızlı ve daha hassas yanıt verebilmelerini sağlayacağını duyurdu. Tüm satış faaliyetlerini Axoft'un destekleyeceği Siemplify SOAR platformu ile işletmelerin siber güvenlik yönetimini tek noktadan yapmasını sağlayacak. Platform ile şirketler verilerini güvenli kaynaklarda toplayarak siber tehditlere karşı kendilerini koruma altına alabilecek.

SİBER SALDIRILARA KARŞI OTOMASYON İYİ NİYETLİ BİR SİLAH

Otomasyon ve orkestrasyonun siber güvenlik operasyonlarının temel yetkinlikleri haline dönüştüğünü belirten Axoft Stratejik Geliştirme Direktörü Evgeniy Kurtukov, konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Siemplify bu yeteneğiyle, şirketlerle siber güvenlik ortaklığı kurarak tehditlere karşı savunma gücü kazanılmasının yolunu açıyor. Şirketlerin siber güvenlik tehditlerine karşı hızlı tepki vermelerini sağlayan otomasyon yeteneğini, Güvenli Operasyon Merkezi adı altında SOAR platformunda buluşturduk. Yaptığımız çalışmalarda Güvenli Operasyon Merkezi'nin otomasyon yetkinliğini artırdığını tespit ettik. Bilgisayar korsanlarının çok sayıda otomasyon aracı kullanarak gerçekleştirdiği saldırılara karşı verilen mücadelede otomasyon, iyi niyetli bir silah işlevi görüyor" dedi.

DİJİTALDE GÜVENLİ BİR ALAN YARATIYOR

Platform ile şirketlerin tüm siber güvenlik tehditlerini aynı anda yönetebildiklerini belirten Evgeniy Kurtukov, "Platform ile şirketlere sadece oluşabilecek siber saldırılara karşı savunma gücü kazandırmıyor aynı zamanda dijitalde güvenli bir alan yaratıyoruz. Şirketlerin siber güvenliğini garanti altına alıyoruz. Bu yaklaşımımızla oluşabilecek tehditleri önceden görerek operasyonlarımıza zaman ve hız kazanıyoruz" diye konuştu.

BULUTTAN ALDIĞI GÜÇLE YEREL OPERASYONLARI ŞEKİLLENDİRİYOR

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Siemplify EMEA Bölgesi (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Kanal Satış Direktörü Mark Mcdaid "Ekibimizin bir parçası olarak gördüğümüz Axoft ile faaliyet alanımızı genişleterek MSSP (Yönetilen güvenlik hizmetleri sağlayıcısı) pazarında yer alan dünya çapındaki kurumsal şirketlere odaklanacağız. Oluşturduğumuz Siemplify Güvenlik Operasyonları Platformu ile bulut teknolojilerinden aldığımız güçle yerel operasyonlarımızı şekillendiriyoruz. Bu sayede oyun kitaplarını ve vaka yönetimini standart SOAR güvenlik hizmetlerinin ötesine taşıyarak etkileşimli araştırma, kriz yönetimi, yerleşik iş zekası gibi uygulamalarımızla derinleştiriyoruz" dedi.

GÜVENLİK OPERASYONLARI İŞ DÜNYASINDAKİ DEĞİŞİMLE BİRLİKTE YENİDEN TASARLANIYOR

Türkiye'de hız kazanan dijital dönüşüm faaliyetlerinin Siemplify Güvenlik Operasyonları Platformu'na yönelik talepleri artırdığını söyleyen Mark Mcdaid, "Türkiye'deki faaliyetlerimiz uluslararası pazarlardaki etkinliğimizi artırmaya yönelik stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Pandeminin çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve kurumsal ekosistemler üzerinde yarattığı konum bağımsızlığı, şirketlerin siber güvenliğinin korunmasında daha fazla uygulamayı bir araya getiren yeni sürümler geliştirmeyi zorunlu kıldı. Yeni sürümlerimizi şirketlerin artan güvenlik ihtiyaçlarına göre şekillendirerek tasarlıyoruz. Otomasyon ve düzenleme, modern güvenlik operasyonlarında temel yetenekler haline dönüştü. Otomasyon ile analistleri tekrar eden, sıkıcı görevlerden kurtararak şirketlerine katma değer sağlayabilecekleri verimli işlerde çalışmalarını, üst düzey görevlerde yer almalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Artan siber güvenlik riskleri tek noktadan yönetilecek

geri dönüşüm, Türkiye, Silah, Axoft, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artan siber güvenlik riskleri tek noktadan yönetilecek - Son Dakika


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