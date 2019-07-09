Artan sıcaklar Sakçagözü Şelalesi'ne ilgiyi artırdı
1 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi artan sıcaklarda serinlemek isteyenler, piknikçiler ve doğa tutkunlarının gözdesi oldu.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:13 Kaynak: AA
'in Nurdağı
ilçesindeki Sakçagözü
Şelalesi artan sıcaklarda serinlemek isteyenler, piknikçiler ve doğa tutkunlarının gözdesi oldu.
Gaziantep- Adana
Karayolunun 42. kilometresinde bulunan Sakçagözü Şelalesi, hem ilçe hem de Gaziantep merkezinden ziyaretçilerini ağırlıyor.
Çocuklar, dağın zirvesinden gelerek 71 metre yüksekten ve 4 farklı gözden çağlayan şelalenin altında yüzerken bazı vatandaşlar da elbiseleriyle suya girerek serinliyor.
Nurdağı Belediye başkanı Ökkeş Kavak
, gazetecilere yaptığı açıklamada, genellikle hafta sonları kalabalıklaşan şelalenin vatandaşların ihtiyacını karşılamadığını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle yapacakları çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin ivedilikle mesire haline getirilmesini sağlayacaklarını söyledi.
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