Artan tahtalardan rahle yapıp ramazan öncesi çevresindekilere hediye ediyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan mobilya imalatçısı Sezgin Gülçiçek, artan mobilya parçalarından yaptığı rahleleri her ramazan ayı öncesi iş yerinin önünde sergileyerek isteyenlere ücretsiz dağıtıyor.

Evli ve 2 çocuk babası Gülçiçek, kendine ait iş yerinde mobilya üretiminin yanı sıra 10 yıldır fırsat buldukça artan malzemelerden masa üstü ve mini rahleler yapıyor.

Bu ürünleri dükkanının önünde "Rahleler ücretsizdir, Kur'an okuyan herkes alabilir" yazısıyla sergileyip isteyenlere dağıtan Gülçiçek, rahlelerden camilere de hediye veriyor.

Gülçiçek, AA muhabirine, 10 yıl önce vatandaşa hizmet edip hayır dualarını almak amacıyla rahle yapmaya başladığını söyledi.

Bugüne kadar 500'e yakın kişiye mini rahle, 40 camiye de masa üstü rahle hediye ettiğini anlatan Gülçiçek, "Rahleleri çoğunlukla artan parçalardan yapıyorum. Atölyemde günlük olarak yaptığım bu rahleleri, 10 yıldan beri her ramazan ayından önce vatandaşlara hediye ediyorum. Şehir dışına çıktığım zaman da yaptığım rahleleri camilere bırakıyorum." dedi.

"Birçok ilimize ücretsiz gönderdim"

Gülçiçek, son bir ayda yaklaşık 60 rahleyi isteyenlere hediye ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Dükkanımın önüne koyduğum rahleleri herkes istediği zaman gelip alabilir. Bu, benim içimden geliyor, bu hizmeti halkımıza sunuyorum. Artan 40×50 ebatlarında mobilya parçaları vermek isteyen mobilyacı arkadaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Gönüllü olarak rahle yapıp vatandaşlarımıza hediye etmeye devam edeceğim. Talep üzerine bu rahlelerden İstanbul'dan Şırnak'a kadar birçok ilimize ücretsiz gönderdim."

Bu işten herhangi bir menfaat beklemediğini vurgulayan Gülçiçek, "Sadece vatandaşlarımızdan hayır dualarını bekliyorum. Belki hediye ettiğim rahlelerle birkaç vatandaşımızın Kur'an okumayı öğrenmesine vesile olurum." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Sait Okur da kendisine rahle hediye eden Gülçiçek'e teşekkür ederek, "Bize de 'Yenge hanımla üzerine koyup Kur'an okursunuz' diyerek rahle hediye etti. Allah razı olsun." dedi.