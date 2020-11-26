Artan talep kaygılarıyla petrol yüzde 1.0'den çok düştü

Aşının yarattığı toparlanma umutlarıyla hızlı yükselen petrol fiyatları, Covid-19 vaka ve ölümlerindeki hızlanan artışların yarattığı talep kaygılarıyla, vadeli piyasalarda yüzde 1.0'in üzerinde düştü.
Petrol piyasalarındaki satışlarda, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Exxon Mobil'in önümüzdeki 10 yıl boyunca petrol fiyatları için tahminini değiştirdiği ve pandeminin olumsuz etkisinin en az yedi yıl boyunca ağır hissedileceğini öngördüğüne ilişkin haberler de etkili oldu.Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, bugün erken saatlerde, ABD hampetrol stoklarının da düştüğüne ilişkin verilerle, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördü.Ancak gelişmelerle, Ocak teslimi Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı yüzde 1.47 düşüşle 45.05 dolara, aynı ay teslim Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.42 düşüşle 47.92 dolara geriledi.
- Kaynak: DHA
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