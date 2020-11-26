Artan talep kaygılarıyla petrol yüzde 1.0'den çok düştü

Aşının yarattığı toparlanma umutlarıyla hızlı yükselen petrol fiyatları, Covid-19 vaka ve ölümlerindeki hızlanan artışların yarattığı talep kaygılarıyla, vadeli piyasalarda yüzde 1.0'in üzerinde düştü.

Petrol piyasalarındaki satışlarda, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Exxon Mobil'in önümüzdeki 10 yıl boyunca petrol fiyatları için tahminini değiştirdiği ve pandeminin olumsuz etkisinin en az yedi yıl boyunca ağır hissedileceğini öngördüğüne ilişkin haberler de etkili oldu.