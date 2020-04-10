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Artan talep Yayla Agro’yu kesintisiz üretime geçirdi
18 dakika önce
Ambalajlı bakliyat ve hazır yemek üretimi yapan Yayla Agro, salgın sebebiyle 4 kat artan talebi karşılayabilmek için 24 saat çalışmaya başladı.
Ambalajlı bakliyat ve hazır yemek üretimi yapan Yayla Agro, salgın sebebiyle 4 kat artan talebi karşılayabilmek için 24 saat çalışmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:52
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