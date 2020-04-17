"Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızımız azalıyor" - Son Dakika
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"Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızımız azalıyor"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün eklenen 4 bin 353 vaka ile toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün eklenen 4 bin 353 vaka ile toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya ulaştı. Bin 542 hastamız iyileşti. Toplamda Covid-19 hastalığını yenen 8 bin 631 vatandaşımız oldu. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızımız azalıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu hafta sonu ikinci defa ilan edilecek sokağa çıkma yasağı hakkında da konuşan Bakan Koca, tedbiri elden bırakmamak gerektiğine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesinde gerçekleştirilen basın toplantısına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu olmadığı halde sokağa çıkmayan vatandaşlara ayrı bir pencere açarak, mücadelenin görünmeyen kahramanları olarak nitelendirdi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşan 'Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası' hakkında da konuşan Koca, tüm partilere teşekkür etti.

"SOKAĞA ÇIKMAYANLAR BU MÜCADELENİN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARIDIR"

Bakan Koca, virüsün Türkiye'ye girişinden önce filyasyon çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak, "Hazır bu mücadele yoluna girmişken, tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokağınızdan alıp evinize taşımayın. Evinizde kalın, kendinizi koruyun, sevdiklerinizi koruyun. Sosyal mesafe ve izolasyon kuralına uyun. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıdır. Boş sokaklar, boş meydanlar her gün bu savaşı yeniden kazandığımız alanlardır. Benden en çok duyduğunuz kelime filyasyondu. Tespit edilen vakalar üzerinden hastalığın yayılımını kontrol altına almamızda bize başarı kazandıran yöntem üzerinde durdum. Temas zincirlerini tek tek gözetim altına aldığımızdan bahsettim. Filyasyon, salgın hastalık tedavisinde öteden beri bilinen bir yöntemin adıdır. Salgın hastalıklarda ilk amaç hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Hekim olarak yayılmanın önünü kesmezseniz sadece tedaviyle sonuç alamazsınız. İlk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama bu. Virüsün ülkemize girişini geciktirdiğimiz süre içerisinde bunun hazırlıklarını tamamladık. Bugüne kadar filyasyon yapılan temaslı kişi sayısı 322 bin 754 oldu. Filyasyon oranımız yüzde 97,5'e ulaştı. Özellikle temaslılara ulaşma oranı ve süreleri yakından izlenmektedir" şeklinde konuştu.

"ERKEN TEDAVİYE BAŞLAMAK ÖNEMLİ"

Covid-19 hastalığında erken tedaviye başlanmanın öneminden bahseden Bakan Koca, "Ülkemizin bulaşıcı hastalık mücadelesinde geçmiş tecrübeleri göz ardı edilemez. Bunun gerçekleşmesinde güçlü bir sağlık sisteminin ve gelişmiş sağlık bilgi sisteminin olduğunu söylemek istiyorum. Bunlara sahip olmamız bizim şansımızdır. Bugüne kadar sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu toplum olarak test ettik. Vakalara erken müdahale mücadele stratejimizin bir diğer yönünü oluşturmaktadır. Çin'den gelen bilgilerin aksine kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç başlattık. Özellikle filyasyon sonrası aile hekimlerimizle takibi yapılan hastalar da başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük. 65 yaş üstü alt hastalığı olup kendisi başvuran hastalarda yoğun bakım ihtiyacı yüzde 11 iken, filyasyon sonrası takip altında olan hastalarda yoğun bakım ihtiyacı yüzde 4 oldu. Erken tedaviye başlamanın bir başka sonucu da hastalığın zatürreye dönüşme hızında gördüğümüz değişmedir. Bu doğal olarak yoğun bakım sayılarımıza da yansımaktadır" şeklinde konuştu.

"TEDBİRLER NETİCE VERMEKTEDİR"

Evde izolasyonun bazı somut sonuçlarını da paylaşan Koca, "Bu tedbirler netice vermektedir. Kısıtlama sonucunda ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin bir azalma görülmektedir. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı öncesi vakaların yüzde 35'i 65 yaş üzeriydi. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü. Evde kalmaya mecbur bırakılmanın kolay olmadığını biliyorum ama bu tedbirlerin ısrarla uygulanmasını talep ediyoruz. Hastanelerimizde sağlık personelimiz aynı hız ve gayrette çalışmalarına devam etmektedir. Buna rağmen hastanelerimizin üzerine gelen yükte yavaşlama olduğunu görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"BİN 542 HASTAMIZ İYİLEŞTİ"

Türkiye'de halihazırda vaka artışı olduğunu fakat önceki günlere oranla vaka hızının azaldığını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Ancak bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu saat itibariyle bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam test sayımız 558 bin 413 oldu. Bugün eklenen 4 bin 353 vaka ile toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya ulaştı. Bin 542 hastamız iyileşti. Toplamda Covid-19 hastalığını yenen 8 bin 631 vatandaşımız oldu. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızımız azalıyor. Yoğun bakımdaki hasta sayımız azalıyor. İyileşip, taburcu olan vaka sayımız artıyor. Diğer ülkelerden farklıyız. Hastanelerimizin çok yoğun olduğunu düşünüp belirtilerinizi göz ardı etmeyin, başvurun. Size hizmet verecek güce sahibiz. Halen yoğun bakımda olan hastalarımızın şikayeti olduğu halde geç başvurmuş kişiler olduğunu unutmayın. Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale etme imkanlarımız var. Teşhis konan biriyle temasınız olduysa hiç vakit kaybetmeyin" dedi.

BAKAN KOCA'DAN YASA İÇİN TEŞEKKÜR MESAJI

Bakan Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan tüm partilerin ortak mutabakatıyla yasalaşan 'Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi' için özel bir parantez açarak, konuşmasının son bölümünde ilgili vekillere teşekkür etti. Koca, "Tedbirlere uyması biraz zor gelebilir ama ödülü büyük olacaktır. Ödül sağlık, ödül sevdiklerimizi hayatta tutmak. Özel bir teşekkürü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası teklifi yüce meclisimizde grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik en kapsamlı yasanın çıkmasına vesile olan tüm vekillerimize, sağlık çalışanlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

"HENÜZ 23 NİSAN'LA İLGİLİ KARAR ALINMADI"

Bu hafta ikinci kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ise önümüzdeki hafta gündeme alınacağını söyledi. Koca, "Salgınla mücadelede temas, mesafe ve izolasyon son derece önemli. Sokağa çıkma yasağının bu amaca hizmet ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bir karar merceği değil, tavsiye kararları alan bir kuruldur. Bilim Kurulu'nun 23 Nisan'la ilgili bir karar alınmadı. Henüz gündeme gelmedi, haftaya gündem olabilir" dedi.

"İLAÇ VE AŞI İŞİ MİLLİ VE STRATEJİK BİR İŞTİR. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAMAZ"

Prof. Dr. Ercüment Ovalı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamayla ilgili sorulan soruya ise Bakan Koca, "Sözü edilen ilaç, uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Cümlelerimi özellikle seçerek kullanıyorum. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan bir ilaç. Burada Covid-19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmaların başladığını biliyoruz. Biz Türkiye'de hem aşı hem de tedaviyle ilgili bütün çalışma yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bununla ilgili, ilgili merkeze de 23 Mart'ta, 'Aşı ve tedaviyle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize başvurun' dedik. Oradan böyle bir cevap gelmedi. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Klinik araştırma için bizim çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası bir firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez" şeklinde konuştu.

"TEDBİRİ ASLA ELDEN BIRAKMAMALIYIZ"

Türkiye'de hayatın ne zaman normale döneceği konusunda ise Bakan Koca, "Biz tedbiri asla elden bırakmamalıyız. Biz süreci şeffaf bir şekilde aktarmaya devam ediyoruz. Rakamları hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki günler, 1 hafta 10 gün içerisinde pik noktasına erişeceğimizi görüyoruz. Dünya örneklerinden edindiğimiz tecrübeyle 2 haftalık plato dönemi olduğunu biliyoruz. Ama bütün bunlar bizi asla rahatlatmamalı" cevabını verdi.

(Emin Kuvat/İHA)

Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 07:05 Kaynak: İHA

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