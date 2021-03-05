Artan vaka sayıları karantinayı beraberinde getirdi - Son Dakika

Artan vaka sayıları karantinayı beraberinde getirdi

05.03.2021 23:43
Artan vaka sayıları karantinayı beraberinde getirdi, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Eğrikavak Mahallesi'nde artan Covid-19 vakaları nedeniyle mahalledeki bir sokak karantinaya alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Eğrikavak Mahallesi'nde artan Covid-19 vakaları nedeniyle mahalledeki bir sokak karantinaya alındı. Sokağa giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Hafta başında açıklanan kontrollü normalleşme kararları ile birlikte risk haritasında orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın'da normalleşme süreci 2 Mart Salı günü itibari ile başladı. Gerçekleştirilen sıkı denetimlere rağmen Efeler ilçesi Eğrikavak Mahallesi'nde Covid-19 vakaları artış gösterdi. Efeler ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yeni karar aldı. Alınan karara göre, Eğrikavak Mahallesi'nde vaka sayılarının en fazla artış gösterdiği Pınar Sokağa giriş-çıkışlar yasaklanarak karantina altına alındı.

Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin'in imzasını taşıyan kararda şu ifadelere yer verildi; "Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi, sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altına alınması öncelikli hedef olup; bu hedef çerçevesinde İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci maddesine istinaden yerel bazda ilave tedbirler almaya yetkilidir. Bu doğrultuda ilçemiz Eğrikavak Mahallesi'nde son zamanlarda Covid-19 vakaları ile temaslı sayılarındaki artış nedeniyle, 5 Mart 2021 ve saat 16.00 itibari ile Eğrikavak Mahallesi Pınar Sokağa giriş-çıkışların yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar yasaklanarak bölgenin karantinaya alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - AYDIN

Artan vaka sayıları karantinayı beraberinde getirdi

Koronavirüs, Hisarcık, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artan vaka sayıları karantinayı beraberinde getirdi - Son Dakika


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