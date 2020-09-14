Artan vakalar sonrası İstanbul'da mesai saatleri değişiyor! Gündemde 4 seçenek var - Son Dakika

Artan vakalar sonrası İstanbul'da mesai saatleri değişiyor! Gündemde 4 seçenek var

Koronavirüs salgınına karşı mesai saati düzenlemesi için Ankara'dan sonra sıra İstanbul'a geldi. Yeni düzenleme ile kentte mesai saatleri için 4 farklı zaman dilimi belirlendi, trafiğin yoğun olduğu 10 ilçe özel olarak incelendi.

Artan vakalar sonrası İstanbul'da mesai saatleri değişiyor! Gündemde 4 seçenek var, System.String[]

Koronavirüs vakalarının artışını durdurmak için hayatın her alanında ilave tedbirler alınıyor. Mücadele kapsamında toplu ulaşımdaki yoğunluğu azaltmak için İstanbul Valiliği de harekete geçti. Valilik, kamu ve özel kurumları da kapsayan yeni mesai saati uygulaması hazırlığı yapıyor.

Milliyet'in haberine göre; özellikle sabah işe gidiş saati ve akşam iş çıkışı saatlerindeki insan yoğunluğunu azaltmak için valilik, mesai saatlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi için bir çalışma yürütüyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla toplantılar yapıldı.

TRAFİK ÜRETEN 10 İLÇEYE ÖZEL ÇÖZÜM

İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı olası yeni düzenleme ile ilgili önerileri şöyle:

"Koronavirüs nedeniyle ayakta 1/3'e kadar yolcuya izin veriliyor. Bu da metrobüs için günde en fazla 600 bin yolcu demek. Zaten şu an 550 binde sayı. Buna rağmen kalabalık pik saat dediğimiz zamanda oluşuyor. 550 bin yolcunun yüzde 10'u sabah işe gidişte (08.00-09.00), yüzde 10'u da eve dönüşte (17.00-18.00) araçlara biniyor. İstanbulla fazla trafik üreten 10 ilçe var. Her yerde trafik oluşmuyor. Hiç değilse o 10 ilçedeki kamu ve özel sektör iş yerlerinin saatlerini ayarlasak o zirve saat baskısını kaldırırız.

KADEMELENDİRMEYİ 4 SAATE YAYMAK GEREKİYOR

Bugün aksi halde metrobüse bir sefer daha eklerseniz sistem çalışmaz. Takip aralığı iyice azalırsa kazalar olur. Bahsedilen yerlerde kademelendirme ile mesai saatlerini yaymak gerekiyor. Bunların mesai saatlerini 1 saat ileri, 1 saat geriye alırsanız bu kez trafik sabah 08.00'de değil, 07.00'de oluşur. Önemli yoğunluk oluşturan ilçelerde iş yerlerini hesaplayarak kademelendirmeyi 4 saate yayıp yoğunluğu azaltmak. Valilik de bu koordinasyonu yapıyor.

MESAİ SAATLERİ 4 GRUBA BÖLÜNEBİLİR

Kişisel önerim özellikle yolculuğun yoğun olduğu 20 ilçede mesai saatleri 4 gruba bölünse; (07.00-14.00), (08.00-15.00), (09.00-16.00), (10.00-17.00) bir saatlik süre de evden telafi edilse zirve saatlerde yapılan 50 bin kişilik yolculuklar 20 binin altına düşer. Çok sayıda toplu ulaşım kullanan eleman çalıştıran tesisler 4 gruba böler ve mesai sürekliliği sağlanmış olur. Bu öneri ayrıntılı çalışmayı da yapmadan her işvereni kendi gruplandırmasıyla sonuca götürür."

ANKARA'DA SİSTEM UYGULANMAYA BAŞLANDI

Ankara Valiliği, "Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara "uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma" gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiği hatırlatılmıştı.

Koronavirüs, Valilik, Sabah, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 08:21

Son Dakika Güncel Artan vakalar sonrası İstanbul'da mesai saatleri değişiyor! Gündemde 4 seçenek var - Son Dakika

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