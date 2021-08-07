'Artan vakalara rağmen hastane ve yoğun bakıma yatanlarda artış yok' - Son Dakika

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, kentteki vaka sayılarının yurt genelinde yükselen vaka sayılarına paralel artış gösterdiğini belirterek, "Artan vaka sayılarına rağmen hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranlarında artış henüz yok. Aşılamanın getirdiği avantajları yaşıyoruz" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, son dönemde vaka sayılarındaki artışa değinerek, bir kez daha koronavirüs salgınında aşılamanın önemini vurguladı. Aşılama konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirten Cantürk, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta hastaların çoğunu aşı yaptırmamış kişilerin oluşturduğunu belirtti.