Üye Girişi
'Artan vakalara rağmen hastane ve yoğun bakıma yatanlarda artış yok' - Son Dakika

'Artan vakalara rağmen hastane ve yoğun bakıma yatanlarda artış yok'

07.08.2021 09:58
'Artan vakalara rağmen hastane ve yoğun bakıma yatanlarda artış yok', System.String[]

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, kentteki vaka sayılarının yurt genelinde yükselen vaka sayılarına paralel artış gösterdiğini belirterek, "Artan vaka sayılarına rağmen hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranlarında artış henüz yok.

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, kentteki vaka sayılarının yurt genelinde yükselen vaka sayılarına paralel artış gösterdiğini belirterek, "Artan vaka sayılarına rağmen hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranlarında artış henüz yok. Aşılamanın getirdiği avantajları yaşıyoruz" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, son dönemde vaka sayılarındaki artışa değinerek, bir kez daha koronavirüs salgınında aşılamanın önemini vurguladı. Aşılama konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirten Cantürk, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta hastaların çoğunu aşı yaptırmamış kişilerin oluşturduğunu belirtti.

Vaka sayılarının artış göstermesine rağmen hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranlarında yükselme olmadığını kaydeden Prof. Dr. Cantürk, "Bizim hastanemize de koronavirüs hastaları geliyor ama önceki dönemlerdeki gibi bir artış henüz söz konusu değil. İl Sağlık Müdürlüğü ile sürekli temas halindeyiz, onlar da sayıların arttığını, Türkiye genelindeki artışa paralel bir artış olduğunu görüyoruz. Hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranlarında bir artış henüz yok. Sonuç itibarıyla aşılamanın getirdiği bazı avantajları yaşıyoruz yeterince aşılama olmamasına rağmen daha fazla aşılama oranını sağlamamız gerekiyor" diye konuştu. 'İKİNCİ DOZU YAPTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ'Koronavirüs aşılarında ikinci dozu yaptırmanın kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cantük, "Özellikle ikinci doz aşılamanın yapılması çok önemli. Hastaneye yatan hastalara baktığımız zaman da bunların içinde aşılanmış olanlar ve aşılanmamış olanlar, diye bir ayrım yapıldığı zaman aşılanmamış olanların hastaneye yatış oranı daha yüksek. Yatanların durumunun aşılanmamış olanlarda daha kötüye gittiğini biliyoruz. Kişi aşı oldu ama sonrasında koronavirüs oldu, deniliyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu birinci doz aşı olup, ikinci dozu olmayan kişiler. ya da ikinci doz aşıyı olmuşlar fakat aradan sadece 1 hafta geçmiş bağışıklık sistemi ile ilgili bir oturma süresi olmamış. Şunu biliyoruz ki ABD'de yapılan çalışmalarda aşı olanlarda hastalığın ve hastanede yatma oranlarının anlamlı şekilde düşük seyrettiğini görebiliyoruz. Demek ki aşı koruyucu, aşıdan kaçmamak gerekiyor" dedi. 'GRİBAL ENFEKSİYONLARIN YAYILMAMASI İÇİN DE TEDBİR GEREK' Prof. Dr. Cantürk, son dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle artan yanlış ve orantısız klima kullanımına bağlı olarak bazı hastalıkların da artış gösterdiğini belirterek, "Üst solunum yolu enfeksiyonları, gribal enfeksiyonlar, Covid-19 semptomlarıyla birbirine benziyor. Dolayısıyla bu koronavirüs döneminde herkes oluşabilecek her türlü üst solunum yolu semptomunu koronavirüs ile ilişkilendiriyor. Gribal enfeksiyonların da son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan değişiklikler, hava sıcaklıklarının çok yüksek olması nedeniyle klimaların çok kullanılıyor olması, klimalara karşı oturulması, araçlarda klimaları açık bırakıp uzun süreli seyahat yapılması insanların bağışıklık sistemlerini etkileyebiliyor. Koronavirüs dışındaki virüs hastalıklarını ya da tamamen soğuğun etkisiyle oluşabilecek bazı kırgınlıkların ortaya çıkmasına yol açıyor. Koronavirüs olmasa bile bu tür durumlarda tedbirli olmak gerekiyor. Kişilerin sadece koronavirüs için değil gribal enfeksiyonların yayılmaması için de maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek başkalarının sağlığını korumayı birincil görev olarak kabul etmeleri gerekiyor" diye konuştu.


'Artan vakalara rağmen hastane ve yoğun bakıma yatanlarda artış yok'
'Artan vakalara rağmen hastane ve yoğun bakıma yatanlarda artış yok'
'Artan vakalara rağmen hastane ve yoğun bakıma yatanlarda artış yok'

Kocaeli Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Artan vakalara rağmen hastane ve yoğun bakıma yatanlarda artış yok' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim 10:01 Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi 09:56 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu 09:47 Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi 09:38 İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş 08:51 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı 22:44 Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı
PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar 22:05 PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi 18:39 Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Son Dakika Haberleri
10:02 Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı
09:57 Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı
09:55 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi
09:37 İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi
09:23 Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
08:53 Tanju Özcan'dan kayyum iddialarına cevap: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım
08:51 Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi
08:50 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
08:47 Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı
Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı         
10:02
Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı         
09:58
Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler         
09:49
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı         
09:24
Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı         
08:47
Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek         
22:26
Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek         
20:40
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu         
16:56
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 10:21:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Artan vakalara rağmen hastane ve yoğun bakıma yatanlarda artış yok' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement