Artan yemekler israf olmayacak - Son Dakika
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Artan yemekler israf olmayacak

6 saat önce

Çorlu'da hizmet veren Trakya Şanlıurfalılar Derneği açılalı daha bir ay olmadan yaptığı örnek çalışma ile bir bakıma Türkiye geneline uygulanabilecek örnek bir projeye imza attı.

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Çorlu'da hizmet veren Trakya Şanlıurfalılar Derneği açılalı daha bir ay olmadan yaptığı örnek çalışma ile bir bakıma Türkiye geneline uygulanabilecek örnek bir projeye imza attı. Trakya Şanlıurfalılar Derneği, Doğa ve Hayvan Severler Derneği iş birliği ile Şanlıurfalılar Derneği üyesi lokantacı esnaf artan yemekleri sokak hayvanlarına verilmek üzere biriktirecek.


Trakya Şanlıurfalılar Derneğinin başlatmış olduğu Sokak hayvanları üşümesin, aç kalmasın projesine Çorlu'da faaliyet gösteren esnaftan destek artıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı aracılığı ile 'Artan yemekler israf olmasın' diyerek başlayan kampanyaya destek veren esnaf ziyaret edilerek, artan yemekleri toplandı ve işletmelere destek plaketi takdim edildi.


Artan yemekler Doğa ve Hayvan Severler Derneği tarafından düzenli toplanıp kırsal bölgelerde, açıkta, açlık ile mücadele eden sokak hayvanlarına götürülecek. Trakya Şanlıurfalılar Derneği yönetimi adına konuşan Mehmet Kubat, "İşletmelerimize ve büyük emek harcayan Doğa ve Hayvanseverler Derneğine (DOHAS) şükranlarımı sunarım" dedi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Türkiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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