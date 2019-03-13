Son Dakika Haberleri: Artankara 5. Çağdaş Sanat Fuarı Açıldı

Artankara 5. Çağdaş Sanat Fuarı Açıldı

57 dakika önce

Yurt içinden ve yurt dışından sanat galerilerini bir araya getiren ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı, 5'inci kez kapılarını başkentlilere açtı.

Artankara 5. Çağdaş Sanat Fuarı Açıldı, System.String[]
Yurt içinden ve yurt dışından sanat galerilerini bir araya getiren ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı, 5'inci kez kapılarını başkentlilere açtı.

ATO Congresium'da düzenlenen ve bu yılki teması "kadın" olan fuara, 41 ülkeden 750 sanatçı, 3 bin 500 eserle katıldı.

Fuar, Sevda Cenap And Müzik Vakfı'nın 30 kişilik kadın korosunun konseriyle başladı.

Açılış töreninde ressam Lütfü Günay'a "Sanatçı Onur Ödülü", Gebze Sanayi Bölgesi'ne "Sanata Katkı Onur Ödülü", Erimtan Müzesi'ne ise "Sanatçı Kurum Onur Ödülü" takdim edildi.

Yurt içi ve yurt dışından sanat galerilerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerle özel müzelerin stantlarının da yer aldığı fuar, 17 Mart akşamına kadar gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:10 Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Onur Ödülü, Kültür Sanat
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