ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 30 Mart'ta başlayacak - Son Dakika

ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 30 Mart'ta başlayacak

25.03.2021 14:37
ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 30 Mart'ta başlayacak, System.String[]

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek "ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı", 30 Mart -3 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek "Art Ankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı", 30 Mart -3 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilecek açılış öncesi, fuar katılımcıları ve sanatçıları İstanbul'da bir araya geldi.

Atölye Cer'de gerçekleştirilen basın toplantısında AA muhabirine açıklamada bulunan Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, böylesine zor bir dönemde projeyi gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Hem dünyadaki küresel pandemi hem de son günleri 15 Mart'ta tekrar değerlendirip, fuara karar verdik. Çünkü biz 15 günlük periyotlarda hem katılımcılarımız ve paydaşlarımızla hem de hükümet ve yerel yönetimlerle durumu sorguluyoruz." dedi.

"Sanatın iyileştirici ve geliştirici gücüne inanıyoruz"

Aygül, fuarın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Fuara ülkemizin ve sanat çevrelerinin çok büyük ihtiyacı var. Maalesef sanatçılar bu dönemde uzun aylardır eser üretiyorlar. Galeriler vasıtasıyla satıyorlar. Ama fuarlar daha büyük ölçekli organizasyonlar olduğu için orada tanışma, bir yıllık bir moral bozukluğunun tekrar bir aleve dönüşmesi için başlangıç olacak diye umut ediyorum. Bütün bu zor koşullara rağmen sanatın iyileştirici ve geliştirici gücüne inanıyoruz."

Fuara hem Ankara'dan hem de çevre illerden büyük bir ilgi olduğunu aktaran Aygül, "Fuarımızda bu sene her yıl olduğu gibi 10'un üzerinde üniversite, müzeler, projeler, inisiyatifler ve galeriler var. 100'ün üzerinde bir katılımla gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Aygül, daha önce 4 gün olan etkinliğin bu yıl 29 Mart'ta gerçekleştirilecek ön izlemeyle birlikte 6 güne çıkartıldığını belirterek, "25-30 bin civarı bir katılım bekliyoruz. Günlük 5 bin kişiyi geçmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı ve ArtAnkara 7.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Danışma Kurulu Üyesi Selin Bozkurt da ArtAnkara'yı önemsediklerini ve İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bozkurt, derneğin sanatçılarının eserlerinden bazılarının da sergilendiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanatçılar çok önemsiyorlar ArtAnkara fuarını. Galerilerde elbette satışlar oluyor, bunlar kıymetli ama bir fuar ortamında sanatçının izleyiciyle buluşması bambaşka. Çünkü hem ulusal hem de uluslararası pek çok farklı kesime hitap etme şansını yakalıyorlar. ArtAnkara'nın bulunduğu alan da pandemi sürecine oldukça uygun. Biz o alanda 50 metrekarelik bir düzenleme yapacağız. Toplamda heykel ve resim karışık olan 38 eseri izleyiciye sunacağız."

ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı

Fuar, aralarında galerilerin yanı sıra müzeler, üniversiteler ve sanat eğitimi veren kurumlar, sanatsal malzeme üreten firmalar, solo gösteriler ve bağımsız projelerin yer aldığı 100'ü aşkın katılımcıyı ağırlayacak.

Toplam 11 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek fuarda, sanat dünyasından farklı yaklaşımların, sorunların, iddiaların tartışıldığı 22 söyleşi düzenlenecek.

Fuaye alanında, dış mekanlarda ve ana sahnede sunulacak müzik dinletileri ve performans gösterileri ile ArtAnkara'nın bir kültür sanat festivaline bürünmesi amaçlanıyor.

Fuar kapsamında verilecek "Sanatçı Onur Ödülü"ne Mehmet Güleryüz, "Kurum Onur Ödülü"ne Ankara Resim ve Heykel Müzesi, "Sanata Katkı Onur Ödülü"ne ise koleksiyoner Murat Balkan değer görüldü.

30 Mart, Ankara, Fuar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 30 Mart'ta başlayacak - Son Dakika


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