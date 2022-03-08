"ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı", yarın ön izleme ile kapılarını açıyor - Son Dakika

Resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, dijital art, enstalasyon ve kavramsal sanat eserlerinin sergileneceği, bu yıl sekizinci kez düzenlenecek "Art Ankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı", 10-13 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Atis Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da gerçekleştirilen fuar, 11 bin metrekare alana kuruldu.

Fuarda, 102 katılımcının çatısı altında 33 ülkeden 1000'i aşkın sanatçının 4 bin 500 civarında sanat eseri sergilenecek.

ArtAnkara ayrıca, paneller, söyleşiler, konserler, dinletiler, workshoplar, performanslar, projeler ve defile gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Fuar, yarın 10.00–20.00 arası davetli ön izleme ile açılacak. Açılışta her yıl geleneksel olarak verilen "Sanatçı Onur Ödülü", "Sanata Katkı Onur Ödülü" ve "Kurum Onur Ödülü" açılış konuşmaları sonrasında sahiplerini bulacak.

Açılış konserini ise Ankara Kent Filarmoni Orkestrası Oda Müziği Grubu verecek. Fuar sırasında gerçekleştirilecek panel ve söyleşilerde ise sanat dünyasından farklı konular ele alınacak.

Galerilerin yanı sıra sanatsal ürün üreten firmalar, sanat eğitimi veren kuruluşlar, müzeler, sanat ile ilgili dernek ve vakıflar da fuarda yer alarak, projelerini tanıtma fırsatı bulacak.