ArtAnkara kapılarını başkentli sanatseverlere açtı - Son Dakika
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ArtAnkara kapılarını başkentli sanatseverlere açtı

10.03.2022 17:29
ArtAnkara kapılarını başkentli sanatseverlere açtı

ArtAnkara Sanat Fuarı kapılarını sekizinci kez başkentlilere açtı.

ArtAnkara Sanat Fuarı kapılarını sekizinci kez başkentlilere açtı.

ATO Congresium'da düzenlenen fuarda, 33 ülkeden, bini aşkın sanatçıya ait, resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, dijital art ve enstalasyonların da aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin 500 sanat eseri sergileniyor.

Paneller, söyleşiler, konserler, dinletiler, workshoplar, performansların da düzenlendiği fuar, 13 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

YORUMLAR
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Seramik, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ArtAnkara kapılarını başkentli sanatseverlere açtı - Son Dakika


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