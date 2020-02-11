ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 12 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 12 Mart'ta başlayacak - Son Dakika

ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 12 Mart'ta başlayacak

6 saat önce

Atis Fuarcılık tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan "ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı", 12-15 Mart arasında ATO Congresium'da sanatseverlere kapılarını açacak.

ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 12 Mart'ta başlayacak, System.String[]

Atis Fuarcılık tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan "ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı", 12-15 Mart arasında ATO Congresium'da sanatseverlere kapılarını açacak.

Fuarda bu yıl, 14 ülkeden yüzü aşkın galeri, müze, üniversite topluluğu ve proje yer alacak. Binin üzerinde sanatçıyı ağırlayacak olan fuarda, 16 bin metrekarelik alanda 4 binden fazla eser sergilenecek.

Bu yıl da fuar kapsamında "Sanatçı Onur Ödülü", "Kurum Onur Ödülü" ve "Sanata Katkı Ödülü" sahiplerini bulacak.

Başvuruları devam eden fuarla, katılımcıların ve sanata ilgi duyanların uluslararası düzeyde bir araya getirilerek yeni paylaşımlara, başlangıçlara ve kazanımlara yönelmeleri hedefleniyor.

Ankara Ticaret Odası, Onur Ödülü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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