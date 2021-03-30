ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını sanatseverlere açtı - Son Dakika

29 Mart'taki ön gösterimin ardından 30 Mart Salı günü kapılarını açan Art Ankara'ya hayata geçirdiği Pasajda Bir Yıl, Anadolu'dan İzlenimler ve Atölye Cer projelerinde yer alan sanatçıların eserlerinden oluşan seçki ile katılan İyilik İçin Sanat Derneği, karma sergisini sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

İyilik İçin Sanat Derneği, ilk olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden yeni mezun gençlere daha ileri eğitimler vermek üzere Pasajda Bir Yıl projesini hayata geçirdi. Ardından Anadolu'daki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren genç sanatçıların eğitimini desteklediği Anadolu'dan İzlenimler projesini devreye aldı. Dernek ayrıca Türkiye'nin sanata değer katan gayrimenkul markası Ege Yapı ile iş birliğine giderek profesyonel sanatçıların katılımıyla Türkiye'de ilk kez bir şantiye alanında gerçekleştirilen Atölye Cer projesini hayata geçirdi. İyilik İçin Sanat Derneği'nin üç projesinde yer alan sanatçıların eserlerinden oluşan seçki, ArtAnkara'da Stand F 2'de görülebiliyor.

İyilik İçin Sanat Derneği'nin hayata geçirdiği projelerde bulunan sanatçıların birbirinden değerli eserleriyle yer aldığı serginin küratörlüğünü Dr. Feride Çelik üstleniyor. Etkinliğe katılan eserler Gulf Sigorta tarafından sigortalanırken, Ankara'ya transferi ise Aras Kargo tarafından gerçekleştirildi. Pasajda Bir Yıl, Anadolu'dan İzlenimler ve Atölye Cer projelerinde yer alan sanatçıların toplam 49 adet eserinin yer aldığı karma sergi, İyilik İçin Sanat Derneği'nin www.iyilikicinsanat.org web sitesinden de takip edilebiliyor.

İyilik İçin Sanat Derneği üyeleri de her Çarşamba düzenli şekilde devam eden "Sanat Buluşmaları" kapsamında 31 Mart Çarşamba günü 294. ziyaretini ArtAnkara'ya gerçekleştirecek. ArtAnkara, 3 Nisan Cumartesi akşamına kadar 10.00 – 20.00 saatleri arasında tüm sanatseverlere açık olacak.