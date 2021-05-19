Artantaş: "19 Mayıs kurtuluş mücadelesinin başlangıcıdır" - Son Dakika

Artantaş: "19 Mayıs kurtuluş mücadelesinin başlangıcıdır"

19.05.2021 09:39
Artantaş:

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.

Artantaş mesajında şu görüşlere yer verdi, "Aziz milletimizin kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olan 19 Mayıs 1919'da Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün, kurtuluş meşalesini yaktığı günün 102. yılında, millet olarak birlik ve beraberlik içinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın onur ve coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a atılan ilk adımla yakılan kurtuluş meşalesinin, Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar her adımda daha gür bir aleve dönüşerek, kahraman milletimizin Atatürk'ün önderliğinde vermiş olduğu mücadelenin ve bir bağımsızlık savaşı olduğu tüm dünyaca kabul edilmektedir. Her türlü baskı ve mağduriyet kıskacına mahkum edilmiş ve canından aziz bildiği yurdu işgal edilmiş bir milletin, esaret altında yaşamaktansa yok olması gerektiğine inanarak, top yekün kurtuluşun yolunu, "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağını" sözleriyle belirten büyük önder Atatürk'ün, tarihi ve stratejik bir kararla, milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışı, aziz milletimizin hürriyet ve bağımsızlığa sevdalı gönlünde en önemli yeri ve değeri bulmuştur" dedi.

Gençleri cumhuriyetin bekçisi olarak gördüğünü belirten Artantaş, "Ülkemizin ve dünya durdukça hür ve bağımsız olarak dalgalanacak ay yıldızlı bayrağımızın, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızın, gelecekte dünyanın en ileri ülkeler arasında layık olduğu yeri alabilmesi için, en büyük güvencemiz ve cumhuriyetimizin bekçisi olan gençlerimizin; evrensel değerlerle bütünleştirdikleri milli ve kültür değerlerimizi anlayan, doğru yorumlayan, demokrasiyi özümsemiş, gelişime ve değişime açık fertler olarak yetiştirilmesi en önemli hedefimizdir. Sevgili gençler, büyük önder Atatürk, 'Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni sizlere emanet etmiştir. Bugün sizler, baş döndürücü bir hızla süren bilim ve teknoloji yarışında, yalnızca kendinizle değil, tüm dünya gençleriyle yarışmak zorunda olduğunuz bilinciyle, çok

çalışacak ve size olan inancı elde edeceğiniz başarılarla perçinleyecektirler. İnanıyorum ki, bizlere insan olma onurunu yaşatan Cumhuriyetimiz ve her şeyin en güzeline layık Türk Milleti, geleceğin yöneticisi olacak siz gençlerin yüreklerindeki vatan ve millet sevgisi, gözlerindeki başarı inanç, azim ve kararlılığı ile daha güzel

günlere ulaşacaktır" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Artantaş: 19 Mayıs kurtuluş mücadelesinin başlangıcıdır

Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan, Türkiye, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Artantaş: '19 Mayıs kurtuluş mücadelesinin başlangıcıdır' - Son Dakika


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