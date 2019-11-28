Son Dakika › Güncel › Artçı sarsıntı sırasında yaşanan panik kameralara yansıdı - DIRAÇ - Son Dakika
Artçı sarsıntı sırasında yaşanan panik kameralara yansıdı - DIRAÇ
6 saat önce
Arnavutluk'da merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:19 Kaynak: AA
Arnavutluk'da merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar sırasında zaman zaman meydana gelen artçı sarsıntılar ise kısa süreli paniğe yol açıyor.
Arnavutluk yine sallandı Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi