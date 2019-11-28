Son Dakika Haberleri: Artçı sarsıntı sırasında yaşanan panik kameralara yansıdı - DIRAÇ
Son Dakika Güncel Artçı sarsıntı sırasında yaşanan panik kameralara yansıdı - DIRAÇ - Son Dakika

Artçı sarsıntı sırasında yaşanan panik kameralara yansıdı - DIRAÇ

6 saat önce

Arnavutluk'da merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Arnavutluk'da merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar sırasında zaman zaman meydana gelen artçı sarsıntılar ise kısa süreli paniğe yol açıyor.

Artçı sarsıntı sırasında yaşanan panik kameralara yansıdı - DIRAÇ

Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutluk yine sallandı
Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:51:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artçı sarsıntı sırasında yaşanan panik kameralara yansıdı - DIRAÇ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]