Artçı sarsıntı sırasında yaşanan panik kameralara yansıdı - DIRAÇ

Arnavutluk'da merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar sırasında zaman zaman meydana gelen artçı sarsıntılar ise kısa süreli paniğe yol açıyor.