"ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı" başladı - Son Dakika
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"ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı" başladı

26.05.2022 18:20
"ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı" başladı

ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, Yenikapı'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, Yenikapı'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

ATİS Fuarcılık tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nda resim, heykel, seramik, video, performans ve dijital sanat gibi farklı alanlardan, yaklaşık 1000 sanatçının 4 bin eseri görülebilecek.

Fuarda Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Rusya, Kore ve İspanya'dan da çeşitli galeriler yer alacak. Türkiye'deki galeriler aracılığıyla 32 farklı ülkeden sanatçıların eserleri görücüye çıkacak.

Fuarda bu yıl "Kurum Onur Ödülü" Elgiz Müzesi ile Odunpazarı Modern Müze'sine, "Sanatçı Onur Ödülü" karikatürist ve yazar Gürbüz Doğan Ekşioğlu'na, "Sanata Katkı Ödülü" ise sanatçı Erol Evgin'e takdim edildi.

ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, yaptığı açıklamada, "Yerel yönetimler, koleksiyonerler, galeriler, medya ve sanatçılar bu platformda, paylaşarak tartışarak Türk sanatına uluslararası boyutta katkı sağlayacaklar." ifadesini kullandı.

Açılış kapsamında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, şarkıcı Erol Evgin'e "Sanata Katkı Ödülü" takdim etti.

Erol Evgin, eşiyle birlikte üniversite yıllarından beri resim biriktirdiğini belirterek, "Ekonomimiz kısıtlıydı ama koleksiyoner olmak için büyük paralara ihtiyaç olmadığını biliyorduk. Bir ucundan başlayarak, galerilerle tanıştık, taksitle resim aldık sonra bazı sanatçılarla tanıştık, onlardan resim almakla bir yarım asır geçti. Şimdi elimizde 250 kadar Türk resmi var. Evin bütün duvarları silme resim dolu." dedi.

Açılışta ayrıca Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam da konuşma yaptı.

Ünlü isimler, söyleşi ve panellerde konuşacak

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Tamer Levent, Gaffur Uzuner ve Atilla Dorsay konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte toplam 17 söyleşi, konuşma ve performans gerçekleştirilecek.

Fuar kapsamında Hacettepe Üniversitesi tarafından "Uluslararası Macsabal İpek Yolu" sempozyumu ve sergisi de düzenlenecek. Mutlu Başkaya ile Kim Yong Moon'un küratörlüğünü yaptığı sergide, sanatçı ve öğrencilerin katılımıyla workshop ve interaktif performanslar gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Belediyesi 27 sanatçıyla fuarda yer alacak. Üç grafiti sanatçısı, fuar boyunca belediye tarafından kurulan duvarda performans sergileyecek. Sanatçılar, son dönemde dünyayı etkisi altına alan çatışmalara karşı sanatın barışçıl yanını duvarlara aktaracak. Ortaya çıkan çalışma daha sonra Beşiktaş Belediyesinin parklarında sergilenecek.

Şişli Belediyesi, Galeri Selvin'in 5'i heykeltıraş olmak üzere 14 sanatçının 38 eseriyle fuara katıldı.

Fuarda Türk resim sanatının usta isimleri ile yetenekli genç sanatçıların eserleri bir arada yer alıyor. Galeri Baraz, Maçka Sanat Galerisi, Galeri Selvin, Soyut gibi İstanbul ve Ankara'nın önde gelen sanat mekanlarında çok sayıda seçkin sanatçının eserleri sergilenecek.

Devrim Erbil, Ertuğrul Ateş, İsmail Ateş, Bedri Baykam, Ahmet Nejat Birdevrim ve Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun çalışmaları solo sergilerle sunulacak.

İyilik İçin Sanat Derneği de hayata geçirdiği "Pasajda Bir Yıl", "Atölye Cer" ve "Alenen Sanat" projelerinde üretimlerine devam eden 21 sanatçının ürettiği 23 eserden oluşan karma bir seçkiyle fuarda yer aldı.

ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı başladı
ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı başladı
ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı başladı
ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı başladı
ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Erol Evgin, Yenikapı, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı' başladı - Son Dakika


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