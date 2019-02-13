Son Dakika Haberleri: Artem Kravets: Attığım Golle Önemli Bir Galibiyet Aldık

Artem Kravets: Attığım Golle Önemli Bir Galibiyet Aldık

5 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'u Fenerbahçe maçında galibiyete taşıyan golü atan Ukraynalı futbolcu Artem Kravets, "Taraftar bizi destekledikçe güçlüyüz. Biz daha iyisini yapıp kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

Artem Kravets: Attığım Golle Önemli Bir Galibiyet Aldık, System.String[]


İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'u Fenerbahçe maçında galibiyete taşıyan golü atan Ukraynalı futbolcu Artem Kravets, "Taraftar bizi destekledikçe güçlüyüz. Biz daha iyisini yapıp kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan idmanın ilk kısmında futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Sarı kırmızılılar antrenmanın ikinci kısmında ise, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları devam Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Bilal Başaçıkoğlu katılmadı. Asamoah Gyan düz koşu yaptı.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ GALİBİYET OLDU"

Fenerbahçe karşılaşmasında takımına 3 puanı getiren golü atan Artem Kravets, kaydettiği golü oğullarına hediye ettiğini söyledi. Kravets, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Benim de gol atmam önemliydi. Gol attıktan sonra takımın kazanması takımını iyi yolda gitmesi bizim için tabi ayrı bir önem taşıyor. Gol sevincime gelirsek iki tane oğlum var ve onlar için yaptım. Şuan da her şey yolunda gidiyor. Taraftar bizi destekledikçe güçlüyüz. Biz daha iyisin yapıp kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcuların antrenman sahasına gelişi.

Artem Kravets'in açıklamaları

Antrenman görüntüleri

Genel detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:56 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Fenerbahçe, Spor
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