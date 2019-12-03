Son Dakika › Spor › Artem Kravets ilk kez forma giydi - Son Dakika Spor
Artem Kravets ilk kez forma giydi
6 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı forveti Artem Kravets, bu sezon ilk kez forma giydi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı forveti Artem Kravets, bu sezon ilk kez forma giydi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezon başı hazırlıkları döneminde sakatlanan ve sonrasında ameliyat olan forvet futbolcusu Artem Kravets formasına kavuştu. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Artem Kravets, dün oynanan Beşiktaş maçında son 12 dakika süre aldı.
Sakatlığını tamamen atlatan Ukraynalı forvet Artem Kravets, Beşiktaş maçının 78.dakikasında Karahan Yasir Şubası'nın yerine oyuna dahil oldu. - KAYSERİ
Udinese'nin gözü Dorukhan'da! Beşiktaş'a teklif yapacaklar CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar Beşiktaş'ta Burak'a alternatif aranıyor Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti!