Son Dakika Haberleri: Artem Kravets ilk kez forma giydi
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Artem Kravets ilk kez forma giydi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezon başı hazırlıkları döneminde sakatlanan ve sonrasında ameliyat olan forvet futbolcusu Artem Kravets formasına kavuştu.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezon başı hazırlıkları döneminde sakatlanan ve sonrasında ameliyat olan forvet futbolcusu Artem Kravets formasına kavuştu. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Artem Kravets, dün oynanan Beşiktaş maçında son 12 dakika süre aldı.


Sakatlığını tamamen atlatan Ukraynalı forvet Artem Kravets, Beşiktaş maçının 78.dakikasında Karahan Yasir Şubası'nın yerine oyuna dahil oldu.


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:47 
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