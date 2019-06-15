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Artem Kravets'in tatil keyfi

2 saat önce

Ukraynalı golcü sezonun ardından ailesi ile tatil keyfinde.

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Ukraynalı golcü sezonun ardından ailesi ile tatil keyfinde.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı golcü oyuncusu Artem Kravets tatile çıktı.

Ligin sona ermesinden sonra Ukrayna Milli takımı kampına katılan golcü oyuncu milli maçların ardından sezonun yorgunluğu atmak için Joali Maldivler Kuzeyinde bulunan Muravandhoo Adalarına giderek tatiline başladı.

Artem Kravets'in İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:28 Kaynak: İHA
Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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