Son Dakika Haberleri: Artemis Fowl Filmi

Artemis Fowl Filmi

1 saat önce

Artemis Fowl filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Artemis Fowl filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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12 yaşındaki Artemis Fowl, sayısız suç dehasını barındıran bir soydan gelmektedir. Aynı zamanda bir dahi olan Artemis, babasının ansızın ortadan kaybolması ile birlikte bir maceraya atılmak zorunda kalır. Bu büyük gizemi aydınlatabilmek için güçlü ve gizli bir peri ırkıyla mücadele etmesi gereken Artemis, kendini rakiplerine karşı giriştiği bir güç ve kurnazlık savaşında bulur.


Yönetmen: Kenneth Branagh
Senaryo: Eoin Colfer, Michael Goldenberg, Conor McPherson, Adam Kline
Oyuncular: Hong Chau, Judi Dench, Josh Gad, Miranda Raison, Nonso Anozie, Nikesh Patel, Adrian Scarborough, Ferdia Shaw, Joshua McGuire, Lara McDonnell, Simone Kirby , Tamara Smart, Jake Davies, Ruth Horrocks, Michael Rouse, Laurence Kinlan, Atul Sharma, Bernardo Santos, Conor MacNeill, Jean-Paul Ly, Rebecca Hodgkiss, Adam Basil, Sally Messham, Emily Ng, Daniel Eghan, Peter Pedrero, Richard Price, Fran Targ, Sofia Abbasi
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: Artemis Fowl
Yapımcı Firma: Tribeca Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 09.08.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:54 Kaynak: InterSinema.com

Michael Goldenberg, Yönetmen, Jean Paul, Sinema
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