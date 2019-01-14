Artemis Fowl Filmi

12 yaşındaki Artemis Fowl, sayısız suç dehasını barındıran bir soydan gelmektedir. Aynı zamanda bir dahi olan Artemis, babasının ansızın ortadan kaybolması ile birlikte bir maceraya atılmak zorunda kalır. Bu büyük gizemi aydınlatabilmek için güçlü ve gizli bir peri ırkıyla mücadele etmesi gereken Artemis, kendini rakiplerine karşı giriştiği bir güç ve kurnazlık savaşında bulur. Yönetmen:
Kenneth BranaghSenaryo:
Eoin Colfer, Michael Goldenberg
, Conor McPherson, Adam KlineOyuncular:
Hong Chau, Judi Dench
, Josh Gad
, Miranda Raison, Nonso Anozie, Nikesh Patel, Adrian Scarborough, Ferdia Shaw, Joshua McGuire, Lara McDonnell, Simone Kirby , Tamara Smart, Jake Davies, Ruth Horrocks, Michael Rouse, Laurence
Kinlan, Atul Sharma, Bernardo Santos, Conor MacNeill, Jean-Paul Ly, Rebecca Hodgkiss, Adam Basil, Sally Messham, Emily Ng, Daniel Eghan, Peter Pedrero, Richard Price, Fran Targ, Sofia AbbasiFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
Artemis FowlYapımcı Firma:
Tribeca ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
09.08.2019Artemis Fowl Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.