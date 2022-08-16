Artemis Halı 7 Ayda Yüzde 75 Büyüdü

Acme Holding iştiraki Artemis Halı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, "2022'nin ilk 7 ayında hedeflerimizin de üzerine çıkarak yüzde 75 büyüme kaydettik. Bu başarıyı yakalamamızdaki en büyük etken, şirket ciromuzun yüzde 7'sini ayırdığımız Ar-Ge çalışmalarımız" dedi.

Artemis Halı 2022'nin ilk 7 ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. 7 ayda yüzde 75 büyüme kaydettiklerini belirten Tolga Batallı, şu bilgileri paylaştı:

"2022'NİN İLK 7 AYINDA HEDEFLERİMİZİN ÜZERİNE ÇIKTIK: Artemis Halı Türkiye genelinde bin 600'den fazla satış noktasına ulaştı. 40 bin metrekarelik üretim tesisinde yılda yaklaşık 2 milyon metrekare halı üretiyoruz. 2022'nin ilk 7 ayında hedeflerimizin de üzerine çıkarak yüzde 75 büyüme kaydettik. Bu başarıyı yakalamamızdaki en büyük etken, şirket ciromuzun yüzde 7'sini ayırdığımız Ar-Ge çalışmalarımız.

TİCARET AĞIMIZA YENİ PAZARLARI DA EKLEYEREK BU ORANI DAHA DA YUKARIYA TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ: Her yıl yaklaşık 2 milyon metrekare halı üreterek koleksiyonlarımızı Türkiye genelinde bin 600'den fazla satış noktasında ve 30 ülkede kullanıcılarıyla buluşturuyoruz. İhracatın toplam ciromuzdaki payı yüzde 58 seviyelerinde. Ticaret ağımıza yeni pazarları da ekleyerek bu oranı daha da yukarıya taşımayı amaçlıyoruz.

ARTEMİS HALI OLARAK AR-GE ÇALIŞMALARINA YILLIK CİROMUZUN YÜZDE 7'SİNİ AYIRIYORUZ: Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiği dönemde bu denli hızlı büyüme, bizim için büyük bir başarı. Bu başarımızdaki en büyük payın Ar-Ge yatırımlarımıza ait olduğunu düşünüyoruz. Artemis Halı olarak Ar-Ge çalışmalarına yıllık ciromuzun yüzde 7'sini ayırıyoruz."