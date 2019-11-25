Artemis heykeli 20 yıl sonra aynı yerde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk Belediyesinin düzenlediği beş ayrı açılış törenine katıldı. Şehrin simgelerinden Artemis heykeli, 20 yıl aradan sonra şehir merkezindeki eski yerine konuldu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk Belediyesinin hayata geçirdiği Deppo Efes Masal Evi, Bademlik Gökkuşağı Parkı, Efes Engelsiz Yaşam Merkezi, Gazi Çocuk Kafe ve Artemis Heykelinin açılış törenlerine katıldı. Masal Evi, Bademlik Gökkuşağı Parkı ve Gazi Çocuk Kafe açılışlarında çocuklarla sohbet eden Başkan Tunç Soyer, açılış kurdelesini de çocuklarla beraber kesti. Selçuk ziyareti sırasında Soyer'e Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de eşlik etti.



Artemis heykeli eski yerinde



Efes Selçuk'un simgelerinden Artemis heykelinin 20 yıl önce bulunduğu yere yeniden konulması nedeniyle ayrı bir tören düzenlendi. Heykelin birebir bir kopyasının açılışında konuşan Tunç Soyer, 20 yıl önce kaldırılan heykelin, aynı yerde, yeniden kent meydanıyla buluşmasından dolayı heyecan duyduğunu belirtti. Soyer konuşmasında, "Bugün sadece Efes Selçuk için değil, tüm İzmir için çok önemli olan Güzel Artemis Heykelinin yeniden kent meydanıyla buluşması, hepimizi çok heyecanlandırıyor. Adına dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı inşa edilen Efesli Artemis, Antik Efes'i bir dünya kenti yaparak zenginleşmesini sağlamış, bu coğrafyanın en önemli değerlerinden biridir" dedi.



Açılışı yapılan projelerin büyük bir bölümünün çocuklarla ilgili olması nedeniyle memnuniyetini belirten Soyer, "Yerel yönetimler olarak yapacağımız en kıymetli işlerin başında belki de çocuklara yatırım yapmak geliyor; çünkü çocuklar, bizim en değerli varlıklarımız. Yetişkinler olarak çocukların sadece yarınına değil, bugününe, şu anına odaklanmamız ve çocuklar üzerinde kendi isteklerimize değil; onların ihtiyaçlarına yoğunlaşmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.



Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde uygulamaya koyduğu Çocuk Meclis projesini, İzmir'de de düzenleyeceğini söyleyen Soyer, "Çocukların yaşadığımız şehirlerde söz sahibi olması gerekiyor. Bu düşünceyle ülkemizin ilk Çocuk Belediyesi'ni Seferihisar'da açmıştık. Önümüzdeki süreçte bunu, İzmir'de de gerçekleştireceğiz" dedi.



Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de yaptığı konuşmada, mega projeler yerine halka dokunan projelere önem verdiklerine dikkat çekerek, çocuklar ve engelliler açılışını yaptıkları projelerin önemini vurguladı. - İZMİR