Arter'de çevrim içi rehberli turlar ücretsiz olarak başlıyor

Dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online ortama taşınan kültür sanat faaliyetlerine Arter'in çevrimiçi rehberli turları da ekleniyor.

Dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online ortama taşınan kültür sanat faaliyetlerine Arter'in çevrimiçi rehberli turları da ekleniyor.

İlki 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek turlar, Arter'in geçici olarak ziyarete kapalı olduğu dönemde sanat etrafında buluşmanın birleştirici gücüne odaklanıyor.

Turlar, belirli temalar etrafında oluşturulan farklı eser seçkilerini bir rehber eşliğinde her hafta 18.30-19.15 arasında sunmayı amaçlıyor.

Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak adına kontenjanla sınırlı tutulan turlarda, katılımcıların yapıtları, kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimseniyor.

Turlara katılmak için "ogrenme@arter.org.tr" adresi üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

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