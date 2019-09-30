Arter'de her yaşa yönelik atölyeler

Ekim ayı itibarıyla her cumartesi günü 11.00'de yapılacak olan Çocuk Atölyeleri, 5 Ekim Cumartesi günü atölyepikolo'nun "Hareketli Resimler" başlıklı etkinliğiyle başlayacak. Yetişkin Atölyeleri'nin ilk etkinliği ise, 6 Ekim Pazar günü 13.00'te video sanatçısı Ali Kazma'nın gerçekleştireceği "Lens Temelli Mecralarda Üretim Sürecini Yapılandırma Atölyesi" olacak.

Öğrenme Programı kapsamında katılımcıların, çeşitli malzeme ve üretim araçlarıyla karşılaşarak yaratıcı süreçleri deneyimlemeleri amacıyla farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen Çocuk Atölyeleri, ekim ayı itibarıyla her cumartesi günü 11.00'de yapılacak. 5 Ekim Cumartesi günü 11.00'de atölyepikolo'nun kurucuları Aslı Ersoy ve Elif Üngör, Atölye'de 4-6 yaş arası çocuklara yönelik "Hareketli Resimler" başlıklı, tasarım ve bilimi bir araya getiren eğlenceli bir atölye çalışması gerçekleştirecekler. Katılımın 12 çocuk ile sınırlı olduğu atölye çalışmasında çocuklar, ailelerinin asistanlığında kendi u¨retecekleri çizimlere hareket katacak ve animasyon ile sinemanın öncu¨su¨ sayılan zoetroplar yapacaklar. Arter'de yer alan bazı yapıtlara odaklanarak farklı optik araçlarla tanışan çocuklar, görme edimi ve hayal gu¨cu¨nu¨ bir araya getirerek kendi optik oyuncaklarını üretecekler.

Sanatçı yürütücülüğünde, yaratıcı süreçleri deneyimleyen katılımcıların kendi ifade dilini sanat yoluyla keşfetmesini amaçlayan Yetişkin Atölyeleri; 6 Ekim Pazar günü 13.00'te "Lens Temelli Mecralarda Üretim Sürecini Yapılandırma Atölyesi" ile başlayacak. Arter'in Kelimeler Pek Gereksiz sergisinde O.K. (2011) başlıklı video yerleştirmesi yer alan video sanatçısı Ali Kazma yürütücülüğünde düzenlenen atölye çalışması, lens temelli mecralarda yeni projelerini şekillendirme aşamasında olan katılımcılara yönelik olacak. Her katılımcının hayata geçirmek istediği bir proje fikrini paylaşacağı atölye çalışmasında, fikirlerin getirdiği kavramsal sorular ve projeyi uygulamak için gerekli adımlar tartışılacak. Katılımın 10 kişi ile sınırlı olduğu atölye çalışmasına gelirken katılımcıların, tartışmak istedikleri sürece dair eskiz niteliğindeki içeriği getirmesi öneriliyor.