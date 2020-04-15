Sesin fiziksel kısıtların ötesine geçerek iletişim kurma, görünür kılma, yer değiştirme ya da karşı koyma imkanlarını hatırlatan işler, 8 sanatçının toplam 54 dakika 38 saniyeden oluşan 8 ayrı videosunu barındırıyor.

Arter, koleksiyonundan farklı icra yöntemleri aracılığıyla ses ve müzikle bağlar kuran sekiz videoyu bir araya getirdi.

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